Bebek mamasında toksin krizi! Türkiye'ye de sıçradı: Nestle 50'den fazla ülkede ürünlerini geri çağırdı

Türkiye de geri çağırma listesinde





Geri çağırma kapsamına alınan ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Almanya ve Avusturya da yer aldı. Bazı ülkelerde sağlık kurumları ebeveynler için özel uyarılar yayımlarken, Çin ve Avustralya’da kontamine olma ihtimali bulunan ürünler için ek önlemler alındı. ABD ve Kanada’da ise şu ana kadar resmi bir geri çağırma yapılmadığı belirtildi.