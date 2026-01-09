Bebek mamasında toksin krizi! Türkiye'ye de sıçradı: Nestle 50'den fazla ülkede ürünlerini geri çağırdı

Bebek mamalarında toksin alarmı küresel paniğe yol açtı. Gazze'ye yönelik saldırıları desteklediği gerekçesiyle boykot listesinin başında yer alan KitKat ve Nescafe’nin üreticisi olan Nestle, bazı bebek maması ürünlerinin belirli partilerinde toksin (cereulide) şüphesi bulunması üzerine Türkiye’nin de aralarında olduğu 50’den fazla ülkede geri çağırma kararı aldı. Uzmanlar ebeveynleri uyarırken, ürünlerin bebeklerde kusma ve ishale yol açabileceği belirtildi.
Gazze'ye yönelik saldırıları desteklediği gerekçesiyle boykot listesinin başında yer alan Nestle, bazı bebek maması ürünlerinin belirli partilerinde toksin (cereulide) şüphesi bulunması nedeniyle Türkiye’nin de aralarında olduğu 50’den fazla ülkede geri çağırma kararı aldığını açıkladı.
Şirket, ebeveynlere söz konusu ürünleri kullanmamaları ve iade etmeleri çağrısında bulundu.
Bebeklerde kusma ve ishale yol açabilir
Nestle tarafından yayımlanan uyarılarda, riskli olduğu belirtilen ürünlerin tüketilmesi halinde bebeklerde kusma ve ishal gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade edildi. Toksin olarak işaret edilen “cereulide” maddesinin, özellikle bebekler için ciddi riskler barındırdığına dikkat çekildi.
Şirket, şu ana kadar söz konusu ürünlerle bağlantılı doğrulanmış bir hastalık vakası bildirilmediğini vurgularken, geri çağırma kararının “tamamen tedbir amaçlı” alındığını duyurdu.
Türkiye de geri çağırma listesinde
Geri çağırma kapsamına alınan ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Almanya ve Avusturya da yer aldı. Bazı ülkelerde sağlık kurumları ebeveynler için özel uyarılar yayımlarken, Çin ve Avustralya’da kontamine olma ihtimali bulunan ürünler için ek önlemler alındı. ABD ve Kanada’da ise şu ana kadar resmi bir geri çağırma yapılmadığı belirtildi.
Hangi ürünler etkileniyor?
Risk taşıdığı belirtilen ürünler arasında, bebek beslenmesinde yaygın olarak tercih edilen Beba markasının yanı sıra, özel tıbbi amaçlı kullanılan Alfamino gibi ürünler de bulunuyor. Nestle, yalnızca belirli parti numaralarına sahip ürünlerin geri çağırma kapsamında olduğunu vurguladı.
Tüketici örgütlerinden sert tepki
Almanya merkezli Tüketici Koruma Örgütü Foodwatch, Nestle’yi sert sözlerle eleştirdi. Örgüt, şirketin kontaminasyondan Aralık 2025’in başından bu yana haberdar olduğunu savunarak, kamuoyunun geç bilgilendirildiğini öne sürdü.
Foodwatch tarafından yapılan açıklamada, “Bu bir skandal. Nestle’den tam şeffaflık bekliyoruz” ifadeleri kullanılırken, kontaminasyonun ne zaman başladığı ve hangi üretim tesislerinin etkilendiğine dair soruların hâlâ yanıtsız olduğu vurgulandı.
800’den fazla ürün işaret edildi
Foodwatch, yaklaşık 60 ülke ve 10’dan fazla Nestle üretim tesisinde toplam 800’den fazla ürünün geri çağırmadan etkilenmiş olabileceğini tahmin ediyor. Örgüt yetkilileri, gıda şirketlerinin ve denetim kurumlarının benzer krizlerde tüketicileri geç bilgilendirdiğini savunuyor
Foodwatch yöneticilerinden Alina Nitsche, yaptığı değerlendirmede, “Ciddi ihlallerde şirketlere caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı. Bugüne kadar gıda devleri çoğu zaman küçük para cezalarıyla kurtuluyor” ifadelerini kullandı.
Ebeveynlere uyarı: Parti numarasını mutlaka kontrol edin
Uzmanlar, ebeveynlerin satın aldıkları bebek maması ürünlerinin parti numaralarını mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini belirterek, geri çağırma listesinde yer alan ürünlerin kesinlikle kullanılmaması ve satın alındığı noktalara iade edilmesi çağrısında bulundu.