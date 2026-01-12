Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. Motorinin litre fiyatına Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 TL zam yapılması bekleniyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 12 Ocak Pazartesi gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre ÖTV, akaryakıtta yüzde 6,95 olarak uygulanacak. 2 Ocak’ta vergideki değişimle akaryakıt fiyatları zamlanmıştı. 10 Ocak’ta da motorine 85 kuruş indirim yapılmıştı. Motorinin litre fiyatına, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 1,08 lira zam gelmesi bekleniyor. Peki benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte 12 Ocak güncel akaryakıt fiyatları.
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı 53,17 TL
İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı 53,68 TL
İstanbul Avrupa Yakası LPG fiyatı 29,29 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası benzin fiyatı 53,01 TL
İstanbul Anadolu Yakası motorin fiyatı 53,52 TL
İstanbul Anadolu Yakası LPG fiyatı 28,69 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Ankara benzin fiyatı 54,04 TL
Ankara motorin fiyatı 54,78 TL
Ankara LPG fiyatı 29,17 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı 54,37 TL
İzmir motorin fiyatı 55,05 TL
İzmir LPG fiyatı 29,09 TL