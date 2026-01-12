Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre ÖTV, akaryakıtta yüzde 6,95 olarak uygulanacak. 2 Ocak’ta vergideki değişimle akaryakıt fiyatları zamlanmıştı. 10 Ocak’ta da motorine 85 kuruş indirim yapılmıştı. Motorinin litre fiyatına, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 1,08 lira zam gelmesi bekleniyor. Peki benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte 12 Ocak güncel akaryakıt fiyatları.