Muş'ta okullar tatil edildi mi? 9 Ocak yarın ders var mı? Muş Valiliği kar tatili açıklaması

Muş'ta okullar tatil edildi mi? 9 Ocak yarın ders var mı? Muş Valiliği kar tatili açıklaması

Muş'ta okullar tatil mi? sorusu öğrencilerin gündemindeki ilk sırada yer alıyor. Meteorolojik değerlendirmelerin ardından hem ülkenin birçok ilinde hem de Muş'ta yoğun kar yağışının etkili olması beklendiği açıklandı. Bu gelişmeyle birlikte, Muş Valiliği de resmi açıklamayı yaptı. Peki Muş'ta yarın (9 Ocak 2026) okullar tatil edildi mi? İşte son gelişmeler.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son yaptığı hava durumu değerlendirmeleri ardından Muş'ta soğuk ve kar yağışlı havanın etkili olması beklendiği bildirildi. Muş'ta beklenen kar yağışıyla birlikte, öğrencilerin merak ettiği okullar tatil mi? sorusunun yanıtı ise valilik tarafından verildi. İşte resmi açıklama.


MUŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (9 OCAK)


Muş Valiliği beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın (9 Ocak Cuma) tatil edildiğini açıkladı.


MUŞ VALİLİĞİNDEN TATİL AÇIKLAMASI YAPILDI


Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.


Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde yarın yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:


"9 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."



