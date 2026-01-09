MEB AGS 10 bin öğretmen ataması takvimi ve branş dağılımı 2026 açıklandı mı? AGS branş bazlı kontenjanlar

AGS kapsamında yapılacak 10 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı ve atama takvimi, Milli Eğitim Akademisi sürecine hazırlanan adayların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. İlk kez uygulanan Akademi Giriş Sınavı’na (AGS) 400 bini aşkın aday katılırken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklayacağı branş kontenjanlarına çevrildi. Branş dağılımına ilişkin beklenen tarih netleşirken, kulis bilgileri de kamuoyuna yansımaya başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen AGS sistemi kapsamında yapılacak 10 bin öğretmen ataması için süreç yakından takip ediliyor. AGS sınavına giren yüz binlerce aday, atama yapılacak branşlar ve kontenjan dağılımının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bakanlığın branş dağılımı için planladığı takvim netleşirken, son atamalardaki branş öncelikleri de yeniden gündeme geldi.
BAKAN TEKİN'DEN ATAMA TAKVİMİ AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 bin öğretmen alımına ilişkin takvimi daha önce değerlendirmişti. Bakan Tekin, branş bazlı ihtiyaç analizlerinin tamamlanmasının ardından, "Tahmin ediyoruz, Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 gün içerisinde biz bu yeni hesaplamalara göre hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu açıklarız" ifadelerini kullanmıştı. Adaylar, Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğü sayfasından yapılacak resmi kontenjan duyurusunu bekliyor.
YENİ SİSTEMDE MÜLAKAT YOK, HAZIRLIK EĞİTİMİ VAR
AGS ile yapılacak atamalarda en dikkat çeken değişiklik mülakat sisteminde oldu. Akademiye alınacak adaylar, ÖSYM tarafından 12 Temmuz 2026'da düzenlenecek Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) puan üstünlüğüne göre belirlenecek ve herhangi bir sözlü mülakat yapılmayacak.
4 DÖNEMLİK AKADEMİ EĞİTİMİ VE BAŞARI KRİTERİ
Sınavı kazanan adaylar, Milli Eğitim Akademisi'nde 4 dönem sürecek teorik ve uygulamalı eğitimden geçecek. Süreç sonunda atamaya esas başarı puanı şu şekilde hesaplanacak:
Teorik derslerin başarı notu ortalamasının yüzde 40'ı, Uygulamalı derslerin başarı notu ortalamasının yüzde 60'ı alınarak belirlenecek.
KONTENJAN ARTIŞI OLACAK MI?
Sosyal medya platformlarında öğretmen adayları tarafından 10 bin olan kontenjanın 15 bine çıkarılması yönünde yoğun talepler dile getirilse de, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kontenjan artışına gidileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Mevcut planlama 10 bin alım üzerinden devam ediyor.