Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Ankara TOKİ kuraya katılacaklar isim listesi 2026 açıklandı mı, nereden sorgulanır?

Ankara TOKİ kuraya katılacaklar isim listesi 2026 açıklandı mı, nereden sorgulanır?

13:248/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ kura çekilişleri 29 Aralık – 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak. 30 bin 973 konutun inşa edileceği Ankara’da TOKİ kuraları 5 Şubat’ta çekilecek. Peki TOKİ Ankara kura çekilişine katılacaklar başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı mı? Ankara TOKİ 500 bin konut kurasına katılacakların isim bilgisi.

10 Kasım'da başlayan TOKİ başvuruları, 19 Aralık'a kadar devam etti. Ardından 29 Aralık'ta TOKİ'nin ilk kura çekilişi Adıyaman'da başladı. TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekilişi gerçekleştirilecek. Ankara TOKİ kura çekilişi tarihi netleşti. Buna göre 500 bin sosyal konut Ankara kurası 5 Şubat’ta çekilecek. 30 bin 973 konutun inşa edileceği Ankara TOKİ başvurusuna başvuranlar, konut kurasına katılacaklar açıklandı mı, başvurusu reddedilenlerin isimleri belli oldu mu? sorusuna yanıt arıyor.

TOKİ Ankara kura çekilişine katılacaklar başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı mı?

Ankara'da TOKİ kura süreci yakından takip edilirken, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru yapan vatandaşlar kura listelerine odaklandı. Ancak TOKİ, Artvin için kuraya katılmaya hak kazananlar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listelerini şu ana kadar kamuoyuyla paylaşmadı.


500 bin konut Ankara kura çekilişine katılacaklar başvurusu reddedilenlerin isimleri İÇİN TIKLAYIN

ANKARA'DA TOKİ NEREDE YAPILACAK?

Mamak/Pursaklar/Sincan: 31.073 konut

Sincan: 4.000 konut

Akyurt: 150 konut

Ayaş: 150 konut

Bala: 110 konut

Beypazarı: 750 konut

Çamlıdere: 200 konut

Çubuk: 500 konut

Elmadağ: 500 konut

Evren: 41 konut

Güdül: 142 konut

Haymana: 150 konut

Kahramankazan: 300 konut

Kalecik: 150 konut

Kızılcahamam: 150 konut

Nallıhan: 100 konut

Nallıhan Çayırlı: 100 konut

Polatlı: 1.500 konut

Şereflikoçhisar: 200 konut

TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?

Ankara'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Ankara'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Ankara'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

#Ankara
#Ankara TOKİ kurası
#TOKİ kuraya katılacaklar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursa TOKİ kurası ne zaman çekilecek? TOKİ Bursa kurasına katılacaklar isim listesi nasıl ve nereden sorgulanır?