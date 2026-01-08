TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ kura çekilişleri 29 Aralık – 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak. 30 bin 973 konutun inşa edileceği Ankara’da TOKİ kuraları 5 Şubat’ta çekilecek. Peki TOKİ Ankara kura çekilişine katılacaklar başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı mı? Ankara TOKİ 500 bin konut kurasına katılacakların isim bilgisi.
10 Kasım'da başlayan TOKİ başvuruları, 19 Aralık'a kadar devam etti. Ardından 29 Aralık'ta TOKİ'nin ilk kura çekilişi Adıyaman'da başladı. TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekilişi gerçekleştirilecek. Ankara TOKİ kura çekilişi tarihi netleşti. Buna göre 500 bin sosyal konut Ankara kurası 5 Şubat’ta çekilecek. 30 bin 973 konutun inşa edileceği Ankara TOKİ başvurusuna başvuranlar, konut kurasına katılacaklar açıklandı mı, başvurusu reddedilenlerin isimleri belli oldu mu? sorusuna yanıt arıyor.
TOKİ Ankara kura çekilişine katılacaklar başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı mı?
Ankara'da TOKİ kura süreci yakından takip edilirken, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru yapan vatandaşlar kura listelerine odaklandı. Ancak TOKİ, Artvin için kuraya katılmaya hak kazananlar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listelerini şu ana kadar kamuoyuyla paylaşmadı.
500 bin konut Ankara kura çekilişine katılacaklar başvurusu reddedilenlerin isimleri İÇİN TIKLAYIN
ANKARA'DA TOKİ NEREDE YAPILACAK?
Mamak/Pursaklar/Sincan: 31.073 konut
Sincan: 4.000 konut
Akyurt: 150 konut
Ayaş: 150 konut
Bala: 110 konut
Beypazarı: 750 konut
Çamlıdere: 200 konut
Çubuk: 500 konut
Elmadağ: 500 konut
Evren: 41 konut
Güdül: 142 konut
Haymana: 150 konut
Kahramankazan: 300 konut
Kalecik: 150 konut
Kızılcahamam: 150 konut
Nallıhan: 100 konut
Nallıhan Çayırlı: 100 konut
Polatlı: 1.500 konut
Şereflikoçhisar: 200 konut
TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Ankara'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Ankara'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Ankara'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.