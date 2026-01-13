Askerlik yerleri açıklandı mı? 2026 şubat askerlik yerleri nasıl sorgulanır? MSB takvimi netleşti

Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılı Şubat celbi askerlik sınıflandırma sürecine ilişkin takvimi duyurdu. Yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki yükümlüler için askerlik yerleri 29 Ocak 2026’da e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Sevk tarihleri ve sonraki celp dönemlerine dair ayrıntılar da resmî açıklamayla netleşti.
Türkiye’de askerlik yükümlülüğünü yerine getirecek adayların merakla beklediği 2026 Şubat celbi askerlik yerleri için takvim belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan duyuruya göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları ay sonunda e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilecek.
2026 şubat askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Bakanlığın resmî bilgilendirmesine göre yedek subay, yedek astsubay ve er adaylarının sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde erişime açılacak.
Daha önce sınıflandırılan yükümlüler yeniden bu işleme alınmayacak. Ancak haklı bir mazereti olmaksızın celp döneminde bakaya kalanlar, er statüsünde sevke tabi tutulacak.
Askerlik yerleri nasıl sorgulanır?
Şubat 2026 celbine ait askerlik yerleri, e-Devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ve kişisel şifre ile görüntülenebilecek. Sisteme giriş yaptıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı askerlik hizmetleri bölümünden sevk ve birlik bilgilerine ulaşılabilecek.
2026 şubat celbi sevk tarihleri
MSB’nin yayımladığı takvime göre sevk tarihleri gruplara ayrıldı. Yedek subay ve yedek astsubay adayları ile birinci grup erler 5 Şubat 2026’da silah altına alınacak. İkinci grup erlerin sevki 5 Mart 2026, üçüncü grup erlerin sevki ise 2 Nisan 2026 tarihinde yapılacak.
2026 askerlik celp ve sevk takvimi
Bakanlık açıklamasında, yılın diğer celp dönemlerine ilişkin başvuru süreleri de hatırlatıldı. Mayıs 2026 celbi için başvurular 28 Şubat 2026, Ağustos 2026 celbi için 31 Mayıs 2026, Kasım 2026 celbi için ise 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlanabilecek. Celp ve sevk dönemleri belirlenirken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları ve öncelikleri esas alınabilecek.