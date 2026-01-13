Askerlik yerleri açıklandı mı? 2026 şubat askerlik yerleri nasıl sorgulanır? MSB takvimi netleşti

2026 askerlik celp ve sevk takvimi

Bakanlık açıklamasında, yılın diğer celp dönemlerine ilişkin başvuru süreleri de hatırlatıldı. Mayıs 2026 celbi için başvurular 28 Şubat 2026, Ağustos 2026 celbi için 31 Mayıs 2026, Kasım 2026 celbi için ise 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlanabilecek. Celp ve sevk dönemleri belirlenirken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları ve öncelikleri esas alınabilecek.