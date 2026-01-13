Gümüşhane'de okullar tatil mi? 14 Ocak yarın ders var mı? Gümüşhane Valiliği açıklaması

Gümüşhane'de kar yağışı sürüyor. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Gümüşhane'de kar yağışının aralıklı olarak gece geç saatlere kadar devam etmesi beklendiği bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte, öğrenciler de yarın okullar tatil mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. Son dakika açıklaması ise Gümüşhane Valiliğinden geldi. İşte tatil açıklamaları.

1 /3 Gümüşhane'de kar yağışının ardından okullar tatil mi? sorusu yeniden öğrencilerin gündeminde yer aldı. Gümüşhane'de devam etmesi beklenen kar yağışı sonrasında, valilikten tatil konusunda resmi açıklama geldi.

2 /3 GÜMÜŞHANE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 OCAK

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucu il genelinde kar yağışının aralıklarla gece geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.

