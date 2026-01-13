Yeni Şafak
Gümüşhane'de okullar tatil mi? 14 Ocak yarın ders var mı? Gümüşhane Valiliği açıklaması

20:5813/01/2026, mardi
Yeni Şafak
Gümüşhane'de kar yağışı sürüyor. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Gümüşhane'de kar yağışının aralıklı olarak gece geç saatlere kadar devam etmesi beklendiği bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte, öğrenciler de yarın okullar tatil mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. Son dakika açıklaması ise Gümüşhane Valiliğinden geldi. İşte tatil açıklamaları.

Gümüşhane'de kar yağışının ardından okullar tatil mi? sorusu yeniden öğrencilerin gündeminde yer aldı. Gümüşhane'de devam etmesi beklenen kar yağışı sonrasında, valilikten tatil konusunda resmi açıklama geldi.

GÜMÜŞHANE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 OCAK


 Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.


Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucu il genelinde kar yağışının aralıklarla gece geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.


Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı aktarılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde yarın eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği kaydedildi.



