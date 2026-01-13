TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru sürecinin ardından hak sahiplerini belirlemek amacıyla düzenlenen kura çekimleri 29 Aralık itibarıyla başladı. Sürecin 27 Şubat’a kadar devam etmesi planlanıyor. 6 bin 633 konutun inşa edileceği Sakarya kura tarihi merak konusu olmaya devam ediyor. Peki TOKİ Sakarya kurası ne zaman çekilecek? TOKİ kura tarihi belli oldu mu?