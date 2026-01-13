TOKİ’nin hayata geçirdiği 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu projede il il kura takvimi netleşmeye devam ederken, gözler Sakarya şehirlerde yapılacak çekimlere çevrildi. Peki TOKİ Sakarya kurası ne zaman çekilecek? TOKİ kura tarihi belli oldu mu?
TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru sürecinin ardından hak sahiplerini belirlemek amacıyla düzenlenen kura çekimleri 29 Aralık itibarıyla başladı. Sürecin 27 Şubat’a kadar devam etmesi planlanıyor. 6 bin 633 konutun inşa edileceği Sakarya kura tarihi merak konusu olmaya devam ediyor. Peki TOKİ Sakarya kurası ne zaman çekilecek? TOKİ kura tarihi belli oldu mu?
Sakarya çekilişi ne zaman?
TOKİ Sakarya kura çekiliş takvimi henüz resmi olarak açıklanmadı.
500 Bin Sosyal Konut Projesinde “Hak Sahibi Belirleme Kura Çekilişi” ile ilgili detaylı bilgiye https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Kura tarihi ve katılım listeleri belirlenen il ismi kırmızı renkte gösterilmiş olup ayrıntılar için il ismine tıklayabilirsiniz. Harita üzerinde kura tarihi yer almayan illerimizin kura tarihlerinin belirlenmesi ile birlikte duyuruları harita üzerinden gerçekleştirilecektir.
Sakarya TOKİ kura çekimi ne zaman?
500 bin sosyal konut projesinde Sakarya TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayınlanmadı.
Sakarya TOKİ konutları nereye yapılacak?
SAKARYA MERKEZ (ADAPAZARI, ARİFİYE, SERDİVAN) 4000
AKYAZI 500
A FERİZLİ 500
GEYVE 140
HENDEK 223
KARASU 500
KOCAALİ 250
PAMUKOVA 300
SÖĞÜTLÜ 120
TARAKLI 100 sosyal konut inşa edecek.