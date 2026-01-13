Yeni Şafak
Sakarya TOKİ kura tarihi ne zaman?

13:4413/01/2026, вторник
TOKİ’nin hayata geçirdiği 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu projede il il kura takvimi netleşmeye devam ederken, gözler Sakarya şehirlerde yapılacak çekimlere çevrildi. Peki TOKİ Sakarya kurası ne zaman çekilecek? TOKİ kura tarihi belli oldu mu?

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru sürecinin ardından hak sahiplerini belirlemek amacıyla düzenlenen kura çekimleri 29 Aralık itibarıyla başladı. Sürecin 27 Şubat’a kadar devam etmesi planlanıyor. 6 bin 633 konutun inşa edileceği Sakarya kura tarihi merak konusu olmaya devam ediyor. Peki TOKİ Sakarya kurası ne zaman çekilecek? TOKİ kura tarihi belli oldu mu?

Sakarya çekilişi ne zaman?

TOKİ Sakarya kura çekiliş takvimi henüz resmi olarak açıklanmadı.

500 Bin Sosyal Konut Projesinde “Hak Sahibi Belirleme Kura Çekilişi” ile ilgili detaylı bilgiye https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kura tarihi ve katılım listeleri belirlenen il ismi kırmızı renkte gösterilmiş olup ayrıntılar için il ismine tıklayabilirsiniz. Harita üzerinde kura tarihi yer almayan illerimizin kura tarihlerinin belirlenmesi ile birlikte duyuruları harita üzerinden gerçekleştirilecektir.

TOKİ KURA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

Sakarya TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Tokat kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı?

500 bin sosyal konut projesinde Sakarya TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayınlanmadı.


TOKİ Sakarya kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

Sakarya TOKİ konutları nereye yapılacak?

SAKARYA MERKEZ (ADAPAZARI, ARİFİYE, SERDİVAN) 4000

AKYAZI 500

A FERİZLİ 500

GEYVE 140

HENDEK 223

KARASU 500

KOCAALİ 250

PAMUKOVA 300

SÖĞÜTLÜ 120

TARAKLI 100 sosyal konut inşa edecek. 

