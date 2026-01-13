Yozgat'ta 14 Ocak yarın okullar tatil edildi mi? Yozgat Valiliğinden açıklama var mı?

YOZGAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 OCAK

Yozgat’ta meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla eğitime 1 gün ara verildi.





Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre ilimizde hava sıcaklığının -11 dereceye kadar düşeceği ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla; Yozgat il merkezimiz ile birlikte Akdağmadeni, Çayıralan ve Çekerek ilçelerimizde 14 Ocak 2026 Çarşamba günü, özel öğretim okulları da dahil tüm kademedeki okullar ile tüm özel öğretim kurslarında/kurumlarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde; eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Öte yandan, kamuda çalışan engelli ve hamile personeller ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.