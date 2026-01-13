Yeni Şafak
Yozgat'ta 14 Ocak yarın okullar tatil edildi mi? Yozgat Valiliğinden açıklama var mı?

21:2313/01/2026, Salı
Meteoroloji tahminlerine göre, Yozgat'ta sıcaklıkların eksi 11 derecelere düşmesi bekleniyor. Yapılan hava durumu değerlendirmelerinin ardından, Yozgat'ta eğitim öğretim ile ilgili kararlar da alındı. Öğrencilerin heyecanla beklediği okullar tatil mi? sorusu netlik kazandı. İşte 14 Ocak Çarşamba Yozgat Valiliği kar tatili açıklaması.

Yozgat'ta hava sıcaklıklarının eksi 11 derecelere kadar düşmesi beklenirken, don ve buzlanma olaylarına karşı tedbirlerin alındığı açıklandı. Bu kapsamda Yozgat Valiliği okulların tatil edilmesine yönelik duyuruyu kamuoyuyla paylaştı. İşte detaylar.

YOZGAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 OCAK

Yozgat’ta meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla eğitime 1 gün ara verildi.


Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre ilimizde hava sıcaklığının -11 dereceye kadar düşeceği ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla; Yozgat il merkezimiz ile birlikte Akdağmadeni, Çayıralan ve Çekerek ilçelerimizde 14 Ocak 2026 Çarşamba günü, özel öğretim okulları da dahil tüm kademedeki okullar ile tüm özel öğretim kurslarında/kurumlarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde; eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Öte yandan, kamuda çalışan engelli ve hamile personeller ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

