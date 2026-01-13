Yeni Şafak
Twitter (X) erişim sorunu son durum: Bakanlıktan açıklama geldi

18:4313/01/2026, Salı
Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'da (X) erişim sorunları sürüyor. Kullanıcılar X'e giriş yapmada ve sayfaların yüklenmemesi konusunda bildirim yaparken, yaşanan durum ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Sosyal medya platformu X’te yaşanan erişim sorunu hakkında açıklamalarda bulundu.


BAKANLIKTAN AÇIKLAMA


Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya platformu X’te yaşanan erişim sorununun global çapta olduğunu açıkladı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:


Sosyal medya platformu X’te yaşanan erişim sorunu global çapta. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Operasyon Merkezimiz süreci yakından takip ediyor.



#erişim sorunu
#twitter
#sosyal medya
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#global sorun
#teknik arıza
#platform erişimi
#sosyal medya platformları
#Twitter x erişim sorunu
#Twitte x çöktü mü
