Twitter (X) erişim sorunu son durum: Bakanlıktan açıklama geldi

Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'da (X) erişim sorunları sürüyor. Kullanıcılar X'e giriş yapmada ve sayfaların yüklenmemesi konusunda bildirim yaparken, yaşanan durum ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama geldi.

1 /3 Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Sosyal medya platformu X’te yaşanan erişim sorunu hakkında açıklamalarda bulundu.

2 /3

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya platformu X’te yaşanan erişim sorununun global çapta olduğunu açıkladı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medya platformu X’te yaşanan erişim sorunu global çapta. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Operasyon Merkezimiz süreci yakından takip ediyor.



