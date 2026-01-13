Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman yatacak 2025? Zamlı emekli maaşı Ocak'ta mı yatacak, Şubat'ta mı? İşte SGK tahsis numarasına göre 4A, 4A, 4C'liye ödeme tarihleri

EMEKLİ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

SSK, Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri tahsis numaralarına göre her ayın 17’sinde başlayıp, 27’sine kadar devam ediyor. En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik yasa bu tarihlere yetiştirilirse emekliler maaşlarını bu ay alabilecek, yetişmezse de fark olarak ödenecek.

Öte yandan en düşük aylığın 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkması ile aradaki 3 bin 119 bin liralık fark SGK tarafından değil Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek. Yani, aylığın 20 bin liraya çıkması ile yüzde 18.48’lik artış kök maaşlara yansımayacak.