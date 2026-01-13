Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman yatacak 2025? Zamlı emekli maaşı Ocak'ta mı yatacak, Şubat'ta mı? İşte SGK tahsis numarasına göre 4A, 4A, 4C'liye ödeme tarihleri

Yeni yılın başlamasıyla birlikte emekli maaş zamlarının hesaplara ne zaman yatırılacağı milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Ocak 2026 itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 18,60 oranında zam yapılırken, en düşük emekli aylığı da yüzde 18,48 artışla 20 bin liraya yükseltildi. Zam oranlarının netleşmesiyle birlikte gözler şimdi SGK’dan gelecek zam farkı ödeme takvimine çevrildi. Tahsis numarasına göre yapılacak ödemelerin hangi tarihlerde hesaplara geçeceği merak ediliyor.
2026 Ocak emekli zammının belli olmasının ardından “Zamlı maaşlar ve fark ödemeleri ne zaman yatacak?” sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı yüzde 12,19 olarak uygulanırken, memur ve memur emeklileri yüzde 18,60 zam aldı. Ayrıca yaklaşık 4,9 milyon emekliyi kapsayan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 20 bin liraya çıkarıldı. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin zam farklarının ödeme tarihleri araştırılmaya başlandı.
EMEKLİ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?
SSK, Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri tahsis numaralarına göre her ayın 17’sinde başlayıp, 27’sine kadar devam ediyor. En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik yasa bu tarihlere yetiştirilirse emekliler maaşlarını bu ay alabilecek, yetişmezse de fark olarak ödenecek.
Öte yandan en düşük aylığın 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkması ile aradaki 3 bin 119 bin liralık fark SGK tarafından değil Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek. Yani, aylığın 20 bin liraya çıkması ile yüzde 18.48’lik artış kök maaşlara yansımayacak.
TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor
4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.
3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.