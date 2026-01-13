20.000 TL ve 25.000 TL arası maaş alan emekliye 14-15-16-17 Ocak müjdesi vurdu! Müjde saat 8.00'de geldi! 31.000 TL ödeme...

2025 yılının son günlerinde asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak ilan edilmesiyle birlikte, 5 Ocak’ta memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranları da netleşti. Zam kararlarının ardından emekliler bu kez bankaların 2026 yılına özel güncellediği promosyon kampanyalarına odaklandı. Kamu ve özel bankalar, yeni maaş tutarlarını dikkate alarak promosyon rakamlarını artırmaya başladı. Bazı bankalarda emekli maaşı promosyonu 31 bin TL seviyesine kadar yükseldi.
Asgari ücretin 2026 yılı için 28 bin 75 TL olarak açıklanması ve hemen ardından emekli zam oranlarının kesinleşmesi, bankacılık sektöründe de hareketliliği beraberinde getirdi. Emekliler maaş artışlarının yanı sıra, bankaların sunduğu promosyon tutarlarını da yakından takip ediyor. Ocak ayı itibarıyla birçok banka kampanyalarını güncellerken, emekli maaşını taşıyanlara verilen promosyon ödemeleri rekor seviyelere ulaştı. Yeni kampanyalarda üst sınır 31 bin TL’ye kadar çıktı.
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIYOR?
Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi zorunlu. Maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilen emeklilerin bunu bankaya bildirmesi gerekiyor. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.
Promosyon tutarı emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor. Bankaların duyurduğu promosyon tutarı maaşı en yüksek emeklilere ödenen miktar oluyor. Emekli maaşı azaldıkça ödenen promosyon miktarı da düşüyor. Banklara 3 yılda bir bu promosyonları verirken emekliler senede bir banka promosyonlarını almak istiyor.
HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
İŞ BANKASI
İş Bankası mayıs ayı itibarıyla emekli promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Banka emeklilere ödenecek promosyon miktarını alınan maaşın miktarına göre 24 bin TL'ye çıkarttığını açıkladı. Banka kampanyayı "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 24.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" şeklinde duyurdu.
ING BANK
ING Türkiye, emeklilere yönelik nakit promosyon tutarını yükseltti. Bankadan yapılan açıklamada "SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.." denildi.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi Bankası da Mayıs ayında promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle:
19 Eylül 2025 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
VAKIFBANK
Bankadan yapılan promosyon ödemesi açıklaması şöyle:
Maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere özel 30.000 TL'ye varan kazanım. Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunulacaktır.
VAKIF KATILIM
Bankadan yapılan açıklamada "SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklisiyseniz maaşınızı, Vakıf Katılım’a taşıyarak şube ve ATM’lerimizden hızlı ve masrafsız bir şekilde çekebilirsiniz. Ayrıca 18.500 TL'ye varan promosyon imkanından ve emeklilere özel tüm ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz." denildi.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA da promosyon miktarını güncelledi. Maaşını Garanti BBVA'dan alan emeklilere maaşa göre 25.000 TL'ye varan promosyon vaat ediliyor. Bankadan yapılan açıklamada "Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!" denildi.
AKBANK
Akbank da promosyon miktarını 30.000 TL'ye çıkarttı. Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi:
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz. Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.
QNB
QNB emekli promosyonu kampanyasını "31.000 TL’ye Varan Emeklilik Ödülü" şeklinde duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada "8 Ekim 2025- 31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşınızı QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan alarak 31.000 TL’ye varan emeklilik ödülü fırsatından yararlanın!" denildi.
ZİRAAT BANKASI VE ZİRAAT KATILIM
İki bankadan da yapılan açıklamada SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.
HALKBANK
Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilecek.
TEB
Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz." denildi.
ICB TÜRKİYE
Banka 2026 yılı için 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.
ŞEKERBANK
Banka kampanyasını 27.000 TL'ye varan promosyon fırsatı avantajı şeklinde duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşınıza bakılmaksızın, Şekerbank’ta promosyon fırsatı sizi bekliyor." denildi.
ALBARAKA TÜRK
Banka 2026 yılı emekli promosyon miktarını "25.000 TL'ye Varan Ödül!" şeklinde duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada "1 Ocak - 31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterilerimize 15.600 TL'ye varan promosyon ve 9.400 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı!" denildi.
DENİZBANK
DenizBank "Emeklilere 27.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.