EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA AÇIKLANDI: En düşük emekli maaşı Meclis'ten geçti mi, ne zaman onaylanacak? 20 bin TL taban maaş bu ay ödenecek mi? KÖK aylıkla yeni liste

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten düzenleme teklifi 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek düzenleme ile bugünkü 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı 20 bin liraya çıkarılacak. Bu artış yaklaşık yüzde 18,40'lık bir mali iyileştirmeye denk geliyor.