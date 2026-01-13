Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA AÇIKLANDI: En düşük emekli maaşı Meclis'ten geçti mi, ne zaman onaylanacak? 20 bin TL taban maaş bu ay ödenecek mi? KÖK aylıkla yeni liste

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA AÇIKLANDI: En düşük emekli maaşı Meclis'ten geçti mi, ne zaman onaylanacak? 20 bin TL taban maaş bu ay ödenecek mi? KÖK aylıkla yeni liste

13:2513/01/2026, Salı
G: 13/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören düzenleme için Meclis süreci başlıyor. Yaklaşık milyonlarca emekliyi ilgilendiren teklif, 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak.

Emekli maaşlarına yönelik taban aylık düzenlemesi Meclis gündemine taşındı. En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklifin, 15 Ocak Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor.

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten düzenleme teklifi 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek düzenleme ile bugünkü 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı 20 bin liraya çıkarılacak. Bu artış yaklaşık yüzde 18,40'lık bir mali iyileştirmeye denk geliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLUYOR

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 9 Ocak'ta TBMM'de yaptığı basın açıklamasında, en düşük emekli aylıklarına yapılacak zam oranlarını paylaşmıştı.

Güler, yaptığı açıklamada, TBMM Başkanlığı'na 2 kanun teklifi sunduklarını belirterek, 31 madde içeren 'Tapu Kanunuyla Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ve en düşük emekli aylıklarına ilişkin hüküm içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu aktardı.

MECLİS'E GELİYOR

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten düzenlemeye için teklifi 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

#Emekli
#en düşük emekli maaşı
#emekli maaş zammı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşacak Bu Deniz İso Kimdir? Erdem Şanlı Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli? İşte Erdem Şanlı’nın Hayatı ve Dizileri