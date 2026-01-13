Kars, Ardahan ve Van'da 14 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklamaları

Doğu Anadolu’da etkisini artıran kar yağışı sonrası gözler valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Kars, Ardahan ve Van’da okulların tatil edilip edilmediği binlerce öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. İl ve ilçe bazında alınan kararlar netleşirken, hangi şehirde eğitime ara verildiği, kimlerin idari izinli sayıldığı ve detaylar haberimizde.
Türkiye’nin doğusunda kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte Kars, Ardahan ve Van’da okullar tatil edildi. Kar yağışı, don ve buzlanma riskinin artması üzerine alınan kararlar, resmi makamlarca kamuoyuyla paylaşıldı.
Ardahan’da hava koşulları eğitimi durdurdu
Ardahan Valiliği de olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan bilgilendirmede, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin yanı sıra anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın çalışanların da izinli olacağı ifade edildi.
Kars’ta eğitime il genelinde ara
Kars Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerini dikkate alarak il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 14 Ocak Çarşamba günü ders yapılmayacağını bildirdi. Resmi ve özel okulların yanı sıra yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon kurumları ve Kur’an kursları da karardan etkilendi. Açıklamada, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli ile küçük çocuğu olan kadın çalışanların idari izinli sayılacağı belirtildi.
Van’da bazı ilçelerde ders yapılmayacak
Van’da ise karar ilçelere göre farklılık gösterdi. Muradiye, Çaldıran ve Başkale’de taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda derslere ara verilirken, Çatak ilçesinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim durduruldu. Yetkililer, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımı olumsuz etkilemesi nedeniyle bu kararın alındığını açıkladı.