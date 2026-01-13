Kars, Ardahan ve Van'da 14 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklamaları

Ardahan’da hava koşulları eğitimi durdurdu

Ardahan Valiliği de olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan bilgilendirmede, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin yanı sıra anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın çalışanların da izinli olacağı ifade edildi.