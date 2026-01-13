Özel'in 'gümrük muafiyeti' çıkışına Bakan Bolat'tan sert cevap: Çarpıtma yalan ve siyasi acziyet

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında 30 euroluk sınırın kaldırılmasını içeren e-ticarette gümrük muafiyetinin kaldırılmasına değinerek, bu uygulamanın ABD'ye faydası olduğunu savundu.

Özel'in bu çıkışına Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan sert yanıt geldi. Bakan Bolat, söz konusu düzenlemenin teknik bir geçiş uygulaması olduğunu belirterek, kararın çarpıtıldığını belirtti.

"Siyasi acziyet"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bolat, Özel’in CHP TBMM Grup Toplantısı’nda sarf ettiği sözlerle basitleştirilmiş gümrük sistemiyle ilgili düzenlemenin Cumhurbaşkanı’na atfedilmesini “siyasi acziyet” olarak nitelendirdi. Türkiye’nin, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi tüketici sağlığı ve güvenliğini esas aldığını vurgulayan Bolat, ithal ve yerli ürünlerin sıkı şekilde denetlendiğini ifade etti.

Ürünlerin yüzde 81'i uygunsuz çıktı

Bolat, muafiyet kapsamındaki ithalatlara yönelik denetimlerde, bağımsız ve uluslararası akredite laboratuvarlarda yapılan analizler sonucunda ürünlerin yüzde 81’inin uygunsuz çıktığını açıkladı. İncelemelerde ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinde yasal sınırların üzerinde fitalat, kurşun gibi kanserojen ve toksik maddelerin tespit edildiğini belirten Bolat, bu nedenle söz konusu ürünlerin geçen yıl ekim ayında basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamından çıkarıldığını kaydetti.

"Tüm ülkelere eşit uygulanıyor"

Düzenlemenin tüm ülkelere eşit ve ayrım gözetmeksizin uygulandığını vurgulayan Bolat, Özel’in açıklamalarının “bilgi kirliliği” olduğunu kaydetti. Yeni düzenlemede Ar-Ge, teknoloji, test ve analiz amaçlı eşyalar, numunelik ürünler, kitaplar, diplomatik eşya ile öğrenci ve araştırmacıların eğitim ve bilimsel çalışmalarına yönelik ithalat prosedürlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını da hatırlattı.

"Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için doğru olanı yapmaya devam edeceğiz"

Açıklamasında, “Biz vatandaşlarımızın, tüketicilerimizin sağlığı ve güvenliği için doğru olan neyse yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Bolat, hükümetin üretim, yatırım ve tüketici haklarının yanında olduğunu belirtti.





Sayın Özgür Özel,



Bugün partinizin meclis grubunda yaptığınız konuşmada, basitleştirilmiş gümrük sistemi ile ilgili yayımlanan geçiş düzenlemesini Sayın Cumhurbaşkanımıza atfederek çarpıtacak kadar alçaldınız.



Sizin teknik bir düzenlemeyi, istismar ederek, tamamen ülkemizin… — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) January 13, 2026







