Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Özel'in 'gümrük muafiyeti' çıkışına Bakan Bolat'tan sert cevap: Çarpıtma yalan ve siyasi acziyet

Özel'in 'gümrük muafiyeti' çıkışına Bakan Bolat'tan sert cevap: Çarpıtma yalan ve siyasi acziyet

22:2913/01/2026, Salı
G: 13/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bakan Bolat, Özel’in eleştirilerine denetimlerde yüzde 81 uygunsuzluk yanıtı verdi.
Bakan Bolat, Özel’in eleştirilerine denetimlerde yüzde 81 uygunsuzluk yanıtı verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, e-ticarette gümrük muafiyetinin kaldırılmasına ilişkin açıklamalarına Ticaret Bakanı Ömer Bolat sert sözlerle yanıt verdi. Bolat, basitleştirilmiş gümrük sistemine yönelik düzenlemenin teknik bir geçiş uygulaması olduğunu belirterek, Özel’in ifadelerini “çarpıtma, yalan ve siyasi acziyet” olarak nitelendirdi. Söz konusu kararın tüm ülkelere eşit şekilde uygulandığını vurgulayan Bolat, düzenlemenin tüketici sağlığı ve güvenliğini korumayı amaçladığını söyledi. Bakan Bolat, muafiyet kapsamındaki ithalatlarda yapılan denetimlerde ürünlerin büyük bölümünün uygunsuz çıktığının bilimsel analizlerle ortaya konduğunu da hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında 30 euroluk sınırın kaldırılmasını içeren e-ticarette gümrük muafiyetinin kaldırılmasına değinerek, bu uygulamanın ABD'ye faydası olduğunu savundu.

Özel'in bu çıkışına Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan sert yanıt geldi. Bakan Bolat, söz konusu düzenlemenin teknik bir geçiş uygulaması olduğunu belirterek, kararın çarpıtıldığını belirtti.

"Siyasi acziyet"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bolat, Özel’in CHP TBMM Grup Toplantısı’nda sarf ettiği sözlerle basitleştirilmiş gümrük sistemiyle ilgili düzenlemenin Cumhurbaşkanı’na atfedilmesini “siyasi acziyet” olarak nitelendirdi. Türkiye’nin, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi tüketici sağlığı ve güvenliğini esas aldığını vurgulayan Bolat, ithal ve yerli ürünlerin sıkı şekilde denetlendiğini ifade etti.

Ürünlerin yüzde 81'i uygunsuz çıktı

Bolat, muafiyet kapsamındaki ithalatlara yönelik denetimlerde, bağımsız ve uluslararası akredite laboratuvarlarda yapılan analizler sonucunda ürünlerin yüzde 81’inin uygunsuz çıktığını açıkladı. İncelemelerde ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinde yasal sınırların üzerinde fitalat, kurşun gibi kanserojen ve toksik maddelerin tespit edildiğini belirten Bolat, bu nedenle söz konusu ürünlerin geçen yıl ekim ayında basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamından çıkarıldığını kaydetti.

"Tüm ülkelere eşit uygulanıyor"

Düzenlemenin tüm ülkelere eşit ve ayrım gözetmeksizin uygulandığını vurgulayan Bolat, Özel’in açıklamalarının “bilgi kirliliği” olduğunu kaydetti. Yeni düzenlemede Ar-Ge, teknoloji, test ve analiz amaçlı eşyalar, numunelik ürünler, kitaplar, diplomatik eşya ile öğrenci ve araştırmacıların eğitim ve bilimsel çalışmalarına yönelik ithalat prosedürlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını da hatırlattı.

"Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için doğru olanı yapmaya devam edeceğiz"

Açıklamasında, “Biz vatandaşlarımızın, tüketicilerimizin sağlığı ve güvenliği için doğru olan neyse yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Bolat, hükümetin üretim, yatırım ve tüketici haklarının yanında olduğunu belirtti.




#Ekonomi
#Gümrük
#Muafiyet
#Ticaret Bakanı
#Ömer Bolat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayburt'ta okullar tatil mi? 14 Ocak Bayburt Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?