Bakan Bolat'tan Özgür Özel'e sert tepki: Tüketici sağlığı üzerinden siyaset yapıyorsunuz bu ürünler zehirli

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, basitleştirilmiş gümrük sistemi kapsamında yapılan düzenlemelere ilişkin kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algıya sert tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Meclis grup toplantısında dile getirdiği iddiaların gerçekle bağdaşmadığını vurgulayan Bolat, söz konusu açıklamaların teknik bir düzenlemeyi siyasallaştırma ve kamuoyunu yanıltma girişimi olduğunu ifade etti.

"Türkiye tüketici sağlığını önceleyen denetim sistemi yürütüyor"

Bolat, gelişmiş ülkelerin tamamında olduğu gibi Türkiye’nin de tüketici sağlığını önceleyen bir dış ticaret denetim sistemi yürüttüğünü belirterek, hem yurt içi üretimde hem de ithalatta güvenli ve sağlıklı ürün tedarikinin esas alındığını söyledi. Güvensiz, sağlıksız ve mevzuata aykırı ürünlerin piyasaya arzına izin verilmediğini vurgulayan Bolat, bu konuda denetimlerin aralıksız sürdüğünü kaydetti.

"İncelenen ürünlerin yüzde 81'i mevzuata aykırı"

Bakan Bolat, muafiyetler kapsamındaki ithalata yönelik yapılan yoğun denetimlerde çarpıcı sonuçlara ulaşıldığını açıkladı. Tüketicilerden gelen şikâyetler üzerine başlatılan incelemeler kapsamında yüzlerce ürünün uluslararası akredite laboratuvarlarda analiz edildiğini belirten Bolat, bu ürünlerin yüzde 81’inin mevzuata aykırı olduğunun tespit edildiğini söyledi. Analizlerde özellikle oyuncak, ayakkabı ve saraciye ürünlerinde yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun ve benzeri kanserojen ile toksik maddelere rastlandığını ifade etti.

"Alınan karar herhangi bir ülkeye yönelik değil"

Bu tespitler doğrultusunda harekete geçildiğini belirten Bolat, söz konusu ürün gruplarının 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamından çıkarıldığını, diğer ürün gruplarına yönelik denetimlerin ise kesintisiz devam ettiğini bildirdi. Alınan kararın herhangi bir ülkeye yönelik olmadığını özellikle vurgulayan Bolat, düzenlemenin tüm ülkelere eşit, ayrım gözetmeksizin uygulandığının altını çizdi.

Bazı prosedürlerde hiçbir değişiklik yapılmadı

Yeni düzenleme kapsamında Ar-Ge faaliyetleri, teknolojik çalışmalar, test ve analiz amaçlı eşyalar, üretici ve ihracatçı firmaların numune ürünleri, kitap ve basılı yayınlar, diplomatik eşyalar ile öğrenci, öğretmen ve bilim insanlarının eğitim ve araştırma amaçlı getirdiği eşyalar için mevcut prosedürlerde hiçbir değişiklik yapılmadığını hatırlatan Bolat, bu hususun 7 Ocak 2026 tarihinde Bakanlık tarafından kamuoyuna açıkça duyurulduğunu ifade etti. Gümrük idarelerine kolaylaştırıcı uygulamalar konusunda gerekli talimatların verildiğini de sözlerine ekledi.

"Buradan bir siyasi malzeme çıkmaz"

Özgür Özel’in açıklamalarını “bilgi kirliliği” ve “polemikçi siyaset” olarak nitelendiren Bolat, tüketici sağlığı ve güvenliği gibi hayati bir konunun siyasi propaganda malzemesine dönüştürülmesini sert bir dille eleştirdi. “Bu karar tüketiciyi korumak içindir. Buradan bir siyasi malzeme çıkmaz” diyen Bolat, hükümetin 23 yıldır Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde vatandaşın sağlığını, güvenliğini, üretimi ve yatırımı önceleyen bir anlayışla çalıştığını vurguladı.

"Vatandaşlarımızın ve tüketicilerimizin tarafındayız"

Bakan Bolat açıklamasını, "Biz vatandaşlarımızın ve tüketicilerimizin tarafındayız. Haklı ve doğru olan neyse onu yapmaya devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı.





Sayın Özgür Özel,



Bugün partinizin meclis grubunda yaptığınız konuşmada, basitleştirilmiş gümrük sistemi ile ilgili yayımlanan geçiş düzenlemesini Sayın Cumhurbaşkanımıza atfederek çarpıtacak kadar alçaldınız.



Sizin teknik bir düzenlemeyi, istismar ederek, tamamen ülkemizin… — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) January 13, 2026







