Yasa dışı ticaretle mücadele önceliğimiz

Yasa dışı ticaretle mücadele önceliğimiz

04:0013/01/2026, Salı
G: 13/01/2026, Salı
Dünyada büyüklüğü 3,57 trilyon dolara ulaşan yasa dışı ticaretle mücadeleye ilişkin Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde düzenlenen Yasa Dışı Ticaretle Mücadele Konferansı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Konferansın açılışında konuşan Bakan Bolat, yasa dışı ticaretin sahte ürünlerle tüketici sağlığı ve güvenliğini riske attığını, istihdam, vergi ve döviz kaybıyla toplumsal refahı azalttığını söyledi. Yasa dışı ticaretin sebep olduğu haksız rekabetin ekonomiyi, organize suç örgütlerini finanse ederek toplumu tehdit ettiğini ifade eden Bakan Bolat, şunları kaydetti:

“Yasal ticaretin kolaylaşmasını teşvik eden uygulamaları hayata geçirirken, gümrük işlemlerinin daha hızlı ve etkin yapılmasını sağlıyor, eşya ve yolcu trafiğinin risk analizi de dahil olmak üzere yasa dışı ticaretle kararlı mücadelemizi sürdürüyoruz.”

ATO Başkanı Gürsel Baran da gümrük kapılarındaki modernizasyon ile kayıt dışı ticarete karşı ciddi yol alındığını belirtti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise kamu ve özel sektör koordinasyonuyla kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli adımlar atıldığını dile getirdi.

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı ticaretle kararlı mücadelesini sürdürürken, fahiş fiyatlara karşı da denetimlerini sıklaştırdı. Bakanlık, 2025 yılında 577 bin 771 firma ve 41,3 milyon ürününün denetlendiğini, fahiş fiyat, haksız ticaret ve kanunlara aykırı uygulamalara yönelik 2,6 milyar lira para cezası uygulandığını bildirdi.



