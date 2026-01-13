Yasa dışı ticaretle mücadele önceliğimiz

Dünyada büyüklüğü 3,57 trilyon dolara ulaşan yasa dışı ticaretle mücadeleye ilişkin Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde düzenlenen Yasa Dışı Ticaretle Mücadele Konferansı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Konferansın açılışında konuşan Bakan Bolat, yasa dışı ticaretin sahte ürünlerle tüketici sağlığı ve güvenliğini riske attığını, istihdam, vergi ve döviz kaybıyla toplumsal refahı azalttığını söyledi. Yasa dışı ticaretin sebep olduğu haksız rekabetin ekonomiyi, organize suç örgütlerini finanse ederek toplumu tehdit ettiğini ifade eden Bakan Bolat, şunları kaydetti:
ATO Başkanı Gürsel Baran da gümrük kapılarındaki modernizasyon ile kayıt dışı ticarete karşı ciddi yol alındığını belirtti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise kamu ve özel sektör koordinasyonuyla kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli adımlar atıldığını dile getirdi.