Yasa dışı ticaretle mücadele önceliğimiz

“Yasal ticaretin kolaylaşmasını teşvik eden uygulamaları hayata geçirirken, gümrük işlemlerinin daha hızlı ve etkin yapılmasını sağlıyor, eşya ve yolcu trafiğinin risk analizi de dahil olmak üzere yasa dışı ticaretle kararlı mücadelemizi sürdürüyoruz.”