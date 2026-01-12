Bakan Uraloğlu duyurdu: Kruvaziyer yolcu sayısı son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de kruvaziyer turizminde önemli bir eşiğin aşıldığını açıkladı. Uraloğlu, geçen yıl toplam 2 milyon 138 bin 136 kruvaziyer yolcusuna ulaşıldığını ve 2013’ten bu yana ilk kez 2 milyon barajının geçildiğini bildirdi.
Bakan Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı kruvaziyer gemi ve yolcu verilerine ilişkin yaptığı yazılı değerlendirmede, özellikle yılın son ayındaki artışa dikkat çekti. Aralık 2025’te limanlara yanaşan kruvaziyer gemi sayısının 28’e yükseldiğini belirten Uraloğlu, bu dönemde yolcu sayısının yüzde 16,3 artarak 40 bin 773’e ulaştığını ifade etti. Böylece Aralık ayı içinde en yüksek kruvaziyer yolcu sayısının kaydedildiğini vurguladı.
Kruvaziyer yolcu sayısında rekor
Kruvaziyer turizminde Kuşadası zirvede
İstanbul limanlarına Aralık 2025'te 9 kruvaziyer gemi ile 17 bin 739 kruvaziyer yolcu, İzmir Alsancak Limanı'na 6 kruvaziyer gemi ile 11 bin 309 yolcu, Kuşadası Limanı'na 6 kruvaziyer gemi ile 5 bin 612 yolcu geldiğini belirten Uraloğlu, diğer limanlara da 7 kruvaziyer gemi ile 6 bin 113 yolcunun uğradığını ifade etti.
Uraloğlu, limanlar bazında yıllık verilere ilişkin şunları kaydetti: