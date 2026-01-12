Yeni Şafak
Bakan Uraloğlu duyurdu: Kruvaziyer yolcu sayısı son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Bakan Uraloğlu duyurdu: Kruvaziyer yolcu sayısı son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

13:2512/01/2026, Pazartesi
AA
2025'te kruvaziyer yolcu sayısı tarihi rekor kırdı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de kruvaziyer turizminde önemli bir eşiğin aşıldığını açıkladı. Uraloğlu, geçen yıl toplam 2 milyon 138 bin 136 kruvaziyer yolcusuna ulaşıldığını ve 2013’ten bu yana ilk kez 2 milyon barajının geçildiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı kruvaziyer gemi ve yolcu verilerine ilişkin yaptığı yazılı değerlendirmede, özellikle yılın son ayındaki artışa dikkat çekti. Aralık 2025’te limanlara yanaşan kruvaziyer gemi sayısının 28’e yükseldiğini belirten Uraloğlu, bu dönemde yolcu sayısının yüzde 16,3 artarak 40 bin 773’e ulaştığını ifade etti. Böylece Aralık ayı içinde en yüksek kruvaziyer yolcu sayısının kaydedildiğini vurguladı.

Kruvaziyer yolcu sayısında rekor

Uraloğlu, kruvaziyer turizminde geçen yılın rakamlarına ilişkin bilgi vererek,
"Limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi sayısı, geçen yıl 2024'e göre yüzde 15,1 artışla 1375'e, kruvaziyer yolcu sayısı da yüzde 13,2 artışla 2 milyon 138 bin 136'ya ulaştı. Böylece, 2013 yılından sonra ilk kez kruvaziyer yolcu sayısında 2 milyon seviyesinin üzerine çıktık."
değerlendirmesinde bulundu.

Kruvaziyer turizminde Kuşadası zirvede

İstanbul limanlarına Aralık 2025'te 9 kruvaziyer gemi ile 17 bin 739 kruvaziyer yolcu, İzmir Alsancak Limanı'na 6 kruvaziyer gemi ile 11 bin 309 yolcu, Kuşadası Limanı'na 6 kruvaziyer gemi ile 5 bin 612 yolcu geldiğini belirten Uraloğlu, diğer limanlara da 7 kruvaziyer gemi ile 6 bin 113 yolcunun uğradığını ifade etti.

Uraloğlu, limanlar bazında yıllık verilere ilişkin şunları kaydetti:

"Kuşadası, 2025'te 617 ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. Burayı sırasıyla 265 kruvaziyer gemiyle İstanbul limanları ve 116 kruvaziyer gemiyle Bodrum Limanı takip etti. Yolcu sayısında da sıralama değişmedi. Söz konusu dönemde Kuşadası, 995 bin 843 ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Burayı sırasıyla 625 bin 517 yolcuyla İstanbul limanları ve 138 bin 166 kruvaziyer yolcuyla Bodrum Limanı takip etti."


