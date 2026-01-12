Bakan Uraloğlu duyurdu: Kruvaziyer yolcu sayısı son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

"Kuşadası, 2025'te 617 ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. Burayı sırasıyla 265 kruvaziyer gemiyle İstanbul limanları ve 116 kruvaziyer gemiyle Bodrum Limanı takip etti. Yolcu sayısında da sıralama değişmedi. Söz konusu dönemde Kuşadası, 995 bin 843 ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Burayı sırasıyla 625 bin 517 yolcuyla İstanbul limanları ve 138 bin 166 kruvaziyer yolcuyla Bodrum Limanı takip etti."