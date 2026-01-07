Bakan Uraloğlu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılında hava yolunu kullanan yolcu sayısının Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını açıkladı.Uraloğlu, 2024 yılının Aralık ayı ile karşılaştırıldığında toplam uçak trafiğinde yüzde 11,7 artış yaşandığını belirterek, hava ulaşımında büyümenin sürdüğünü kaydetti.
Toplam 17 milyon aşkın yolcuya hizmet verildi
Uçak trafiği yüzde 9,3 artış gösterdi
'İstanbul Havalimanı'nda 84,4 milyon yolcuya hizmet verildi'
'Sabiha Gökçen'in yolcu sayısı 48,4 milyonu aştı'
Atatürk Havalimanı'nın uçak trafiği
Uraloğlu, genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda aralık ayında 2 bin 197, bir yıllık süreçte 28 bin 743 uçak trafiğinin gerçekleştiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, 2025 yılında dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının iç hatlarda 19 milyon 578 bin 756, dış hatlarda 43 milyon 297 bin 101 olmak üzere toplamda 62 milyon 875 bin 857 ulaştığını kaydetti. İç hatlarda 152 bin 563, dış hatlarda 272 bin 307 olmak üzere toplamda 424 bin 870 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti: