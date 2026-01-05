Havacılıkta dünya lideri İstanbul Havalimanı

Nisan 2019’da hizmet vermeye başlayan İGA İstanbul Havalimanı, aradan geçen yaklaşık 7 yılda; uçuş trafiğini artırmaya bağlı olarak her geçen gün daha fazla yolcu ağırlıyor ve oluşturduğu katma değer katlanarak artıyor. Türkiye’nin küresel aktarma merkezi konumunu güçlendiren İGA İstanbul Havalimanı, ekonomik-kalkınma anlamında doğrudan katkı sağlayan bir altyapı yatırımı haline geldi. Havacılığın merkezinin batıdan doğuya kaydığı bu dönemde, İstanbul’un sahip olduğu jeopolitik konumunu, stratejik bir sektörde fırsata çeviren bu mega yatırım, Türkiye’nin bu alandaki asırlık vizyonunun merkezi haline geldi. Çünkü; İGA İstanbul Havalimanı, yalnızca bir ulaşım merkezi değil; istihdam üreten, ticareti destekleyen, turizmi büyüten ve Türkiye’nin küresel görünürlüğünü artıran bir ulusal ve uluslararası ekonomik katalizör oldu.

400 MİLYON YOLCU AĞIRLADI

İGA yönetimindeki 12 bini aşkın profesyonelin yanı sıra havayolu şirketleri, yer hizmetleri, perakende, güvenlik ve lojistik gibi paydaşlarla ile birlikte İstanbul Havalimanı ekosistemindeki toplam istihdam 100 binin üzerinde bulunuyor. Açılışından bu yana 400 milyondan fazla yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı, kısa sürede dünyanın en yoğun uluslararası havalimanları arasında yerini aldı. Havayolu şirketlerinin çeşitliliğiyle dikkat çeken İGA İstanbul Havalimanı’nda 184 havayolu şirketi operasyon gerçekleştirirken bunun 116’sı tarifeli yolcu, 15’i tarifeli kargo ve kalanı ise charter ve özel uçuş operatörlerinden oluşuyor. Havalimanı 330’dan fazla destinasyona direkt uçuş sağlıyor. 2025 yılında yaklaşık85 milyon yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı’nın 2026’da ise 88 milyon yolcuağırlamayı hedefliyor.

DÜNYANIN BULUŞMA NOKTASI

İGA İstanbul Havalimanı’nın küresel sivil havacılık ligindeki yükselişi rakipleri tarafından yakından izleniyor. Airports Council International Europe (ACI EUROPE) tarafından yayımlanan 2025 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu”na göre; İGA İstanbul Havalimanı, küresel çapta ‘Bağlantı Merkezi Sıralaması’nda Frankfurt’u geride bırakarak dünya lideri konumuna yerleşti. ‘Doğrudan Bağlantı’ alanında 2025 yılında Avrupa’nın ‘En Yüksek Hava Bağlantısına Sahip Havalimanı’ oldu. Türk Hava Yolları ve diğer havayollarının geniş uçuş ağı ile birlikte, İGA İstanbul Havalimanı dünya genelinde yüksek ulaşılabilirlik imkânı sağlıyor. Planlı yatırımlarımız ve stratejik büyüme adımlarımız sayesinde havalimanı, bir aktarma/transfer merkezi olmanın ötesinde ülkemizi küresel havacılık, lojistik ve hizmet ekonomisinde kritik bir köşe taşı hâline getirdi.

EKONOMİNİN İTİCİ GÜCÜ

İGA İstanbul Havalimanı, Avrupa-Asya-Orta Doğu-Afrika ekseninin merkezinde olması, Türkiye için stratejik bir ekonomik itici güç oluşturuyor. Küresel hava kargo akışının merkezi hâline gelen Türkiye, ihracatçılar için önemli bir rekabet avantajı yarattı. 2024’te 1,98 milyon ton kargo elleçlemesiyle Avrupa’nın 1 numaralı kargo havalimanı seçilmesi sayesinde daha da pekişti. Girişimciler için ise perakende, lojistik, duty-free, yer hizmetleri ve konaklama gibi birçok sektörde iş fırsatları yaratıyor. Uluslararası bağlantı çeşitliliği, Türkiye’yi kolay erişilebilir bir destinasyon hâline getiriyor. Transit ve bağlantılı uçuşların artması hem turist sayısını ve kişi başı harcamayı artırıyor hem de turizm yatırımlarını hızlandırıyor. Türk ihracatını, girişimciliği ve turizmi aynı anda destekleyen bir küresel değer üretim merkezi işlevi görüyor.

MİLLİ GELİRİN YÜZDE 2,2’Sİ BURADA

 İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahaddin Bilgen, Türkiye’nin inşa ettiği asırlık projelerin en büyüğünün ekonomiye katkısını yeni Şafak’a değerlendirdi. Bilgen, “Bağımsız Uluslararası Danışmanlık Şirketi FTI’nın Türkiye temsilcisi İstanbul Ekonomi tarafından hazırlanan 2024 Ekonomik Etki Analizi’ne göre; İGA İstanbul Havalimanı, 2023 yılı itibarıyla, Türkiye’nin ekonomisine 24,2 milyar dolar doğrudan ve dolaylı katkı sağladı. Bu rakamın milli gelire oranı

%2,2 olarak hesaplandı.

2030‘a kadar İGA İstanbul Havalimanı ile bağlantılı ekonomik faaliyetlerinin 472 bin kişilik istihdam yaratması bekleniyor. Bu hedefin yakalanması halinde milli gelire yaklaşık 44 milyar dolarlık katkı verecek. Mimariden misafirperverliğe, gastronomiden kültürel tanıtıma kadar Türkiye’nin çeşitli değerlerini dünyaya ulaştıran merkez, ülkenin yumuşak güç kapasitesini güçlendiren önemli bir kültürel elçi konumunda” dedi.

YATIRIMLARLA BÜYÜYECEK