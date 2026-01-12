'Uçan karakol' GÖKÇERİ sınırları zorluyor

Daha önce Türkiye'de TOBB tarafından belirlenen imalat kodları kapsamında aerostat üretimi için herhangi bir nace kodu (imalat standardını belirleyen işyeri kodu) bulunmadığı için bu ürüne ait üretim tesisi kurulamıyordu. TOBB uzmanlarının özel çalışmaları, Ankara Sanayi Odası ve TOBB tarafından koordine edilen heyetlerin teknik ve idari değerlendirmeleri sonucu aerostat üretimi için ilk kez nace kodu üretimi yapıldı.