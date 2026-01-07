Temu, AliExpress ve Amazon gibi platformlardan alışveriş yapanlar dikkat! 6 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete kararıyla yurtdışı alışveriş gümrük vergisi kuralları tamamen değişti. Artık 30 Euro gümrük muafiyeti uygulanmıyor ve vergi oranları artırıldı. İşte yeni gümrük vergisi oranları, vergi hesaplama detayları ve yurtdışından ürün sipariş ederken ödeyeceğiniz ek maliyetler.
Yurtdışından ucuz fiyata ürün getirme dönemi, 2026 yılının ilk günlerinde yayımlanan yeni kararla birlikte köklü bir değişime uğradı. Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren bu düzenleme, özellikle küçük ölçekli alışverişlerin maliyetini doğrudan etkiliyor.
30 Euro Gümrük Muafiyeti Kaldırıldı: Artık Her Ürün Vergili!
Uzun süredir uygulanan ve 30 Euro altındaki siparişlerin gümrük vergisinden muaf tutulmasını sağlayan düzenleme, Ocak 2026 itibarıyla yürürlükten kaldırıldı. Yeni karara göre; ürünün fiyatı 1 Euro bile olsa, yurtdışından gelen tüm bireysel siparişler artık gümrük vergisine tabi olacak.
Yeni düzenleme ne zaman geçerli olacak?
Bu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan 30 gün sonra, yani 6 Şubat 2026 tarihinde resmen yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra Türkiye'ye giriş yapan tüm paketlerde yeni vergi oranları uygulanacak.
2026 Güncel Gümrük Vergisi Oranları
Yurtdışından gelen eşyalar için uygulanacak tek ve maktu vergi oranları, ürünün gönderildiği bölgeye göre farklılık gösteriyor:
Avrupa Birliği (AB) Ülkelerinden Gelenler: %30
Diğer Ülkelerden Gelenler (Çin, ABD, İngiltere vb.): %60
ÖTV'li Ürünler (IV Sayılı Liste): Yukarıdaki oranlara ek olarak + %20
Bu oranlar, ürünün bedeli ile kargo ücretinin toplamı üzerinden hesaplanıyor. Örneğin Çin menşeli bir siteden (Temu, AliExpress vb.) alışveriş yaptığınızda, ürün fiyatı ne olursa olsun %60 vergi ödemeniz gerekecek.
Yeni Gümrük Vergisi Nasıl Hesaplanır?
Vergi hesaplamasında artık sadece ürünün fiyatı değil, "CIF" bedeli (Mal bedeli + Sigorta + Navlun/Kargo) esas alınıyor. Ayrıca her paket için bir "Gümrük Sunum Ücreti" ve "Damga Vergisi" de ekleniyor.
Örnek Hesaplama (AB Dışı - Çin'den 1.000 TL'lik Ürün):
Ürün Bedeli: 1.000 TL
Gümrük Vergisi (%60): 600 TL
Gümrük Sunum Ücreti + Damga Vergisi: ~150 TL (Tahmini)
Toplam Maliyet: 1.750 TL
Yurtdışı Alışverişinde Dikkat Edilmesi Gereken 3 Altın Kural
Gümrük Müşavirliği Hizmeti: Muafiyet sınırının kalkmasıyla birlikte, kargo şirketleri her paket için ek hizmet bedeli talep edebilir. Ödeme ekranında "Gümrük vergisi dahil" ibaresini mutlaka kontrol edin.
Yıllık Sipariş Sınırı: Bir takvim yılı içerisinde aynı kişi adına en fazla 5 adet yurtdışı siparişi verilebileceği kuralını unutmayın.
Kitap Muafiyeti: Kişisel kullanım için getirilen kitaplarda 1500 Euro'ya kadar %0 vergi avantajı devam ediyor. Eğitim ve gelişim odaklı alışverişlerin bu kapsamda olması büyük avantaj.