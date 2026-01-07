Yeni Gümrük Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Vergi hesaplamasında artık sadece ürünün fiyatı değil, "CIF" bedeli (Mal bedeli + Sigorta + Navlun/Kargo) esas alınıyor. Ayrıca her paket için bir "Gümrük Sunum Ücreti" ve "Damga Vergisi" de ekleniyor.





Örnek Hesaplama (AB Dışı - Çin'den 1.000 TL'lik Ürün):





Ürün Bedeli: 1.000 TL





Gümrük Vergisi (%60): 600 TL





Gümrük Sunum Ücreti + Damga Vergisi: ~150 TL (Tahmini)





Toplam Maliyet: 1.750 TL