AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı! Anadolu Üniversitesi AÖF 2026 sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için 2025-2026 güz dönemi final sürecine ilişkin takvim netleşti. Ocak ayında yapılacak dönem sonu sınavları öncesinde sınav giriş belgeleri erişime açıldı. AÖF finallerine katılacak adaylar, sınav tarihleri, oturum bilgileri ve giriş belgesinin nasıl temin edileceğine dair detayları araştırıyor. İşte 2026 AÖF sınav takvimi ve detaylar.
AÖF finalleri hangi tarihlerde yapılacak?
Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde uygulanacak. Sınavlar, Türkiye’nin farklı illerinde belirlenen merkezlerde yüz yüze gerçekleştirilecek. Her ders için adaylara 20 soru yöneltilecek ve sınav süresi ders başına 30 dakika olacak.
Sınav değerlendirme sistemi nasıl uygulanacak?
AÖF finallerinde çoktan seçmeli testlerde değerlendirme, doğru cevap sayısından yanlışların dörtte birinin çıkarılması esasına göre yapılacak. Açık uçlu sorular ise bu hesaplama sisteminin dışında tutulacak. Bu yöntemle öğrencilerin dönem sonu başarı puanları belirlenecek.
AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?
Güz dönemi final sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Belgelerde adayın fotoğrafı, sınava gireceği okul, salon ve sıra bilgileri yer alıyor. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci girişi ya da e-Devlet sistemi aracılığıyla indirebilecek. Sınav günü, giriş belgesi ile birlikte geçerli bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunlu olacak.