AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı! Anadolu Üniversitesi AÖF 2026 sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı takvimi, Türkiye genelinde Açıköğretim öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. 2026 Ocak ayında gerçekleştirilecek güz dönemi dönem sonu sınavları için sınav merkezleri ve oturum bilgileri belli oldu. AÖF final sınavına girecek öğrenciler, sınav giriş belgelerine üniversitenin resmi sistemleri üzerinden ulaşabiliyor.

AÖF finalleri hangi tarihlerde yapılacak?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde uygulanacak. Sınavlar, Türkiye’nin farklı illerinde belirlenen merkezlerde yüz yüze gerçekleştirilecek. Her ders için adaylara 20 soru yöneltilecek ve sınav süresi ders başına 30 dakika olacak.

Sınav değerlendirme sistemi nasıl uygulanacak?

AÖF finallerinde çoktan seçmeli testlerde değerlendirme, doğru cevap sayısından yanlışların dörtte birinin çıkarılması esasına göre yapılacak. Açık uçlu sorular ise bu hesaplama sisteminin dışında tutulacak. Bu yöntemle öğrencilerin dönem sonu başarı puanları belirlenecek.

AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?