Erzurum'da okullar tatil mi? 14 Ocak Erzurum Valiliği tatil açıklaması

Erzurum'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrasında tatil ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Erzurum'da binlerce öğrenci yarın okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. Yapılan hava durumu değerlendirmeleri sonrasında ise Erzurum Valiliğinden resmi açıklama geldi.
Erzurum'da soğuk ve kar yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava şartlarıyla birlikte, öğrenciler, öğretmenler ve veliler okulların tatil edilmesine yönelik resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki Erzurum'da yarın okullar tatil edildi mi? İşte resmi açıklama.
ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 OCAK
Erzurum Valiliği, yoğun kar yağışı ile birlikte soğuk hava, don ve buzlanma ihtimaline karşı kent merkezinde okullara bir gün süreyle ara verdi.
Yapılan açıklamada, "İlimizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ile birlikte soğuk hava, don ve buzlanma ihtimali nedeniyle; 14.01.2026 Çarşamba günü Erzurum Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde bulunan resmî ve özel ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları; zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" denildi.