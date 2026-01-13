Yeni Şafak
Konya'da okullar tatil mi? 14 Ocak Konya'da yarın okul var mı? Valilik açıklaması

23:3513/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Konya’da kar yağışı ve buzlanma sonrası alınan eğitim kararları öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı ilçelerde okullar tamamen tatil edilirken, bazı bölgelerde yalnızca taşımalı eğitime ara verildi. Peki 14 Ocak’ta Konya’nın hangi ilçelerinde okullar kapalı, kimler idari izinli sayılacak?

Konya’da yoğun kar yağışı ve buzlanma, eğitim-öğretim faaliyetlerini aksattı. 14 Ocak 2026 Çarşamba günü için alınan kararla birlikte kent genelinde bazı ilçelerde okullara bir gün süreyle ara verildi. Karar, İlçe Hıfzıssıhha Kurulları ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün değerlendirmeleri doğrultusunda duyuruldu.

Eğitime ara verilen ilçeler

Yetkililerin açıklamasına göre Ahırlı, Akşehir, Bozkır, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Ilgın, Sarayönü ve Yalıhüyük ilçelerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim durduruldu. Bu ilçelerde olumsuz hava koşullarının öğrencilerin ulaşımını ve güvenliğini riske soktuğu belirtildi.

Taşımalı eğitim kapsamındaki kararlar

Taşkent ve Derbent ilçelerinde yalnızca taşımalı eğitim sistemine ara verilirken, Hüyük ilçesinde Başlamış Mahallesi’nden taşımalı eğitim alan öğrenciler izinli sayıldı. Emirgazi ilçesinde ise İkizli İlkokulu ile İkizli, Karaören, Öbektaş ve Göleren mahallelerinden ilçe merkezine yapılan taşımalı eğitim geçici olarak durduruldu. Selçuklu ilçesinde Başarakavak, Tepekent ve Sızma mahallelerinde de eğitime bir gün ara verildi.

Kamu personeline idari izin

Alınan tedbirler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar 14 Ocak günü idari izinli olacak. Yetkililer, hava şartlarının seyrine göre yeni değerlendirmelerin yapılabileceğini bildirdi.

Kulu’da kar yağışı etkisini artırdı

Konya’nın Kulu ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ilçe merkezi ve çevre mahalleleri beyaza bürüdü. Kar kalınlığının artmasıyla birlikte belediye ve karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

