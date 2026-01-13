Yeni Şafak
Aslan kupada 2'de 2 yaptı: Fethiyespor 1-2 Galatasaray (ÖZET)

Aslan kupada 2'de 2 yaptı: Fethiyespor 1-2 Galatasaray (ÖZET)

22:3213/01/2026, Salı
G: 13/01/2026, Salı
Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci.
Galatasaray, Türkiye Kupası 2. haftasında konuk olduğu Fethiyespor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri 73. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile 81. dakikada Barış Alper Yılmaz attı. Icardi, iki penaltı vuruşundan yararlanamadı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Galatasaray deplasmanda 2. Lig ekibi Fethiyespor ile karşı karşıya geldi.

Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

Cimbom'a üç puanı getiren golleri 73. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 81. dakikada Barış Alper Yılmaz attı. Fethiyespor'un tek golünü 90. dakikada Uğur Ayhan kaydetti.

ICARDİ ÜST ÜSTE 2 PENALTI KAÇIRDI

Mauro Icardi iki penaltı vuruşundan yararlanamadı. 36. dakikada topun başına geçen Icardi, kaleci Arda'yı geçemedi. Ardından kural ihlali nedeniyle penaltı tekrarlandı. Arjantinli yıldız yine fileleri havalandıramadı.

Icardi kaçan penaltılar sonrası kaleci Arda Akbulut'u tebrik etti.

Bu galibiyetin ardından Galatasaray grupta puanını 6'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bir sonraki maçında İstanbulspor'u ağırlayacak.

FETHİYESPOR - GALATASARAY İLK 11'LER
Fethiyespor:
Arda, Raşit, Şahan, Oğuz, Ali Mert, Uğur, Cihan, Serdarcan, Muhammet, Ramazan, Kerem.
Galatasaray:
Günay, Kaan, Davinson Sanchez, Arda Ünyay, Kazımcan, Lemina, Gökdeniz, Yusuf, Eren, Ahmed, Icardi.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

13' Fethiyespor, Melih Okutan ile öne geçti. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

36' Galatasaray penaltı kazandı. Kaleci Arda, Mauro Icardi'nin şutunu kurtardı. VAR incelemesinde penaltı sırasında Fethiyesporlu oyuncuların ceza sahasına erken girdiği tespit edildi. Arda, Icardi'nin ikinci penaltısını da kurtardı.

Aslan kupada 2'de 2 yaptı: Fethiyespor 1-2 Galatasaray (ÖZET)
13 Ocak, Salı
İlk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

56' Galatasaray takımı Kaan Ayhan ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Kaan Ayhan tarafından çekilen şut auta gitti.

73'Barış Alper Yılmaz serbest vuruştan ceza sahası içine ortaladı. Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşuyla top ağlara girdi: 0-1.

81' Mauro Icardi arka direğe kesti. Barış Alper Yılmaz kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-2.

90' Fethiyespor Uğur Ayhan ile farkı 1'e indirdi: 1-2.

FETHİYESPOR - GALATASARAY MAÇ SONUCU
FETHİYESPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ
Fethiyespor - Galatasaray maçının özetini izlemek için
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SONUÇLARI
