Galatasaray, Türkiye Kupası 2. haftasında konuk olduğu Fethiyespor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri 73. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile 81. dakikada Barış Alper Yılmaz attı. Icardi, iki penaltı vuruşundan yararlanamadı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Galatasaray deplasmanda 2. Lig ekibi Fethiyespor ile karşı karşıya geldi.
Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı.
Cimbom'a üç puanı getiren golleri 73. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 81. dakikada Barış Alper Yılmaz attı. Fethiyespor'un tek golünü 90. dakikada Uğur Ayhan kaydetti.
Mauro Icardi iki penaltı vuruşundan yararlanamadı. 36. dakikada topun başına geçen Icardi, kaleci Arda'yı geçemedi. Ardından kural ihlali nedeniyle penaltı tekrarlandı. Arjantinli yıldız yine fileleri havalandıramadı.
Bu galibiyetin ardından Galatasaray grupta puanını 6'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bir sonraki maçında İstanbulspor'u ağırlayacak.
13' Fethiyespor, Melih Okutan ile öne geçti. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
36' Galatasaray penaltı kazandı. Kaleci Arda, Mauro Icardi'nin şutunu kurtardı. VAR incelemesinde penaltı sırasında Fethiyesporlu oyuncuların ceza sahasına erken girdiği tespit edildi. Arda, Icardi'nin ikinci penaltısını da kurtardı.
56' Galatasaray takımı Kaan Ayhan ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Kaan Ayhan tarafından çekilen şut auta gitti.
73'Barış Alper Yılmaz serbest vuruştan ceza sahası içine ortaladı. Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşuyla top ağlara girdi: 0-1.
81' Mauro Icardi arka direğe kesti. Barış Alper Yılmaz kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-2.
90' Fethiyespor Uğur Ayhan ile farkı 1'e indirdi: 1-2.