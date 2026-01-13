Ocak ayına girilmesiyle birlikte yatırımcıların gözü halka arz takvimine çevrildi. Bu dönemde bazı şirketler halka arz sürecini tamamlayarak borsada işlem görmeye başlarken, bazı firmalarda ise süreç devam ediyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği Ocak ayı halka arz takvimine dair detaylar netleşmeye başladı.

Hangi şirketler halka arz oluyor? Ocak ayı halka arz takvimi

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU), 5-6-7 Ocak 2026 tarihlerinde talep toplayarak halka arz sürecini başarıyla tamamladı. Sabit fiyat yöntemiyle 7,50 TL’den sunulan paylara yoğun talep geldi ve hisseler kısa sürede Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. (FRMPL) ile Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZGYO) ise 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde talep topladı; her iki şirket de sabit fiyatlarla (sırasıyla 30,24 TL ve 9,77 TL) yatırımcılara açıldı ve süreç tamamlandı.