Hangi şirketler halka arz oluyor? Ocak ayı halka arz takvimi

Hangi şirketler halka arz oluyor? Ocak ayı halka arz takvimi

17:44 13/01/2026, Salı
Halka arz tarihleri
Halka arz tarihleri

Ocak ayı halka arz takvimi merak konusu oldu. Yeni yılın ilk günleriyle birlikte bazı şirketler halka arz sürecini tamamlayarak Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlarken, bazı şirketlerin ise talep toplama aşaması devam ediyor. Yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılanan bu dönemde, SPK onaylı halka arzlar borsada hareketliliği artırıyor. İşte Ocak 2026 halka arz takvimi ve öne çıkan gelişmeler.

Ocak ayına girilmesiyle birlikte yatırımcıların gözü halka arz takvimine çevrildi. Bu dönemde bazı şirketler halka arz sürecini tamamlayarak borsada işlem görmeye başlarken, bazı firmalarda ise süreç devam ediyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği Ocak ayı halka arz takvimine dair detaylar netleşmeye başladı.

Hangi şirketler halka arz oluyor? Ocak ayı halka arz takvimi

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU), 5-6-7 Ocak 2026 tarihlerinde talep toplayarak halka arz sürecini başarıyla tamamladı. Sabit fiyat yöntemiyle 7,50 TL’den sunulan paylara yoğun talep geldi ve hisseler kısa sürede Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. (FRMPL) ile Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZGYO) ise 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde talep topladı; her iki şirket de sabit fiyatlarla (sırasıyla 30,24 TL ve 9,77 TL) yatırımcılara açıldı ve süreç tamamlandı.

Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.’nin halka arz süreci yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Şirketin payları 18 TL fiyatla talep toplayacak olup, talep toplama işlemleri 14-15-16 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplamda 60 milyon lotun satışa sunulacağı halka arzda, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlanacak tarih henüz netleşmedi. Halka arz sonuçlarına ilişkin bilgiler ise talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanacak.

