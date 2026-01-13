NET EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU 2026 OCAK AYI! SSK, Bağkur 16.000, 16.500, 17.000 TL, 18.000, 19.000 TL maaş alan ne kadar emekli maaşı alacak?

Emekli maaşlarına yapılan zam sonrası “kök maaş değişti mi, arttı mı?” soruları yeniden gündeme geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, TÜİK’in açıkladığı 6 aylık enflasyon farkına göre Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez güncelleniyor. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak–Temmuz döneminde geçerli olacak zam oranı netleşti. Şimdi ise emekliler zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatacağını ve mevcut maaşlara göre yeni tutarların ne kadar olacağını merak ediyor. Meclis’te kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanacak düzenlemenin ardından kök maaşlar ve en düşük emekli aylığı yeniden hesaplanacak.

Ocak ayı emekli zammının belli olmasıyla birlikte kök maaş hesaplamaları emeklilerin gündeminde ilk sıralara yükseldi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon farkı doğrultusunda SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşları yeniden belirlendi. Zam oranının yasalaşmasının ardından hem kök maaşlar hem de en düşük emekli aylığı için yeni rakamlar geçerli olacak. 16 bin TL'den 19 bin TL'ye kadar maaş alan emekliler, artış sonrası alacakları yeni tutarları hesaplamaya başladı. Güncel kök maaş bilgileri ise SGK'nın T.C. kimlik numarasıyla sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebiliyor.

6 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU Türkiye İstatistik Kurumu'na göre aralık ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 oldu. Böylece milyonların maaş zamlarını belirleyen toplam enflasyon ve enflasyon farkı da ortaya çıktı. Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 30, yüzde 33 aralığında gelmesini yönündeydi. Yıllık enflasyon ise 30.89 oldu. Toplam enflasyon: %12.19 5 aylık enflasyon farkı: %6,85 Toplu sözleşme zammı: %11 Kümülatif zam: %18,60

OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU? 5 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından, memurların zam oranı yüzde 18,60, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 12,19 olarak netleşmişti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 20 bin TL olacağını duyurdu. Teklifin Meclis'ten geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanıp resmen yürürlüğe girecek.