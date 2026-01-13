Trabzon TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Trabzon kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı?

Trabzon’da ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 3 bin 374 konut inşa edilecek olan Trabzon’da noter huzurunda TOKİ tarafından gerçekleştirilecek kura ile hak sahipleri belirlenecek. Peki Trabzon TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Trabzon kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı, İşte kura çekiminin saati, yeri ve ilçe ilçe konut dağılım listesi.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Trabzon'da yapılacak kura çekimiyle birlikte projeden yararlanacak vatandaşlar netlik kazanacak. Sosyal konut projesi kapsamında Trabzon'da 3 bin 374 konut inşa edilecek.
Trabzon çekilişi ne zaman?
TOKİ Trabzon kura çekiliş takvimi henüz resmi olarak açıklanmadı.
500 Bin Sosyal Konut Projesinde “Hak Sahibi Belirleme Kura Çekilişi” ile ilgili detaylı bilgiye https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Kura tarihi ve katılım listeleri belirlenen il ismi kırmızı renkte gösterilmiş olup ayrıntılar için il ismine tıklayabilirsiniz.
Harita üzerinde kura tarihi yer almayan illerimizin kura tarihlerinin belirlenmesi ile birlikte duyuruları harita üzerinden gerçekleştirilecektir.
500 bin sosyal konut projesinde Trabzon TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayınlanmadı.
TOKİ Trabzon kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın
Trabzon TOKİ konutları nereye yapılacak?
TRABZON MERKEZ (ORTAHİSAR) 2000
AKÇAABAT 500
ARAKLI 130
ARSİN 50
BEŞİKDÜZÜ 50
DERNEKPAZARI 32
DÜZKÖY 79
KÖPRÜBAŞI 24
MAÇKA 150
OF DARILI/PINARALTI MAH. 50
SÜRMENE 50
ŞALPAZARI 100
TONYA 69
VAKFIKEBİR 150
YOMRA 300 sosyal konut inşa edecek.
Trabzon'da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Trabzon'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Trabzon'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Trabzon'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.