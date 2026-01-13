Samsun'da 14 Ocak yarın okullar tatil mi? Samsun Valiliğinden açıklama

Samsun’da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, 14 Ocak için eğitim gündemini değiştirdi. Samsun Valiliği’nin aldığı son kararlarla birlikte bazı ilçelerde okullar tamamen tatil edilirken, birçok ilçede ise taşımalı eğitime ara verildi. Öğrenciler ve veliler “Samsun’da yarın okullar tatil mi?” sorusuna yanıt ararken, il genelinde karla mücadele çalışmaları da aralıksız sürüyor.

1 /4 Samsun’da 14 Ocak günü için okulların durumu netleşti. Samsun Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının ulaşımı zorlaştırması üzerine kent genelinde eğitimle ilgili kademeli bir uygulamaya gitti. Açıklama, İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.

2 /4 Samsun'da eğitime ara verilen ilçeler Yapılan bilgilendirmeye göre Ayvacık ilçesinde ilk ve orta dereceli tüm okullarda 14 Ocak Salı günü eğitime ara verildi. Kar yağışının ilçede etkisini artırması ve buzlanma riskinin yükselmesi, kararın temel gerekçesi olarak gösterildi.



3 /4 Taşımalı eğitime kar engeli 19 Mayıs, Asarcık, Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde ise yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için izin uygulaması getirildi. Bu ilçelerde taşımalı sistemle okula giden öğrenciler 14 Ocak’ta izinli sayılacak, diğer öğrenciler için eğitim devam edecek.

