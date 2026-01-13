Yeni Şafak
Samsun'da 14 Ocak yarın okullar tatil mi? Samsun Valiliğinden açıklama

23:4013/01/2026, Salı
Samsun’da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, 14 Ocak için eğitim gündemini değiştirdi. Samsun Valiliği’nin aldığı son kararlarla birlikte bazı ilçelerde okullar tamamen tatil edilirken, birçok ilçede ise taşımalı eğitime ara verildi. Öğrenciler ve veliler “Samsun’da yarın okullar tatil mi?” sorusuna yanıt ararken, il genelinde karla mücadele çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Samsun’da 14 Ocak günü için okulların durumu netleşti. Samsun Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının ulaşımı zorlaştırması üzerine kent genelinde eğitimle ilgili kademeli bir uygulamaya gitti. Açıklama, İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.

Samsun'da eğitime ara verilen ilçeler

Yapılan bilgilendirmeye göre Ayvacık ilçesinde ilk ve orta dereceli tüm okullarda 14 Ocak Salı günü eğitime ara verildi. Kar yağışının ilçede etkisini artırması ve buzlanma riskinin yükselmesi, kararın temel gerekçesi olarak gösterildi.


Taşımalı eğitime kar engeli

19 Mayıs, Asarcık, Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde ise yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için izin uygulaması getirildi. Bu ilçelerde taşımalı sistemle okula giden öğrenciler 14 Ocak’ta izinli sayılacak, diğer öğrenciler için eğitim devam edecek.


Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle Kavak ilçesinde, belediyeye bağlı ekipler ana arterler ve yerleşim yollarında kar küreme ve yol açma faaliyetlerini sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşların güvenli ulaşımı için ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre görev başında olduğunu bildirdi.

#samsun
#okul tatili
#14 ocak
#samsun valiliği
#kar yağışı
#Samsun'da okullar tatil mi
#kar tatili
