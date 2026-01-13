DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 13 OCAK 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremler 13 Ocak 2026 Pazartesi günü de yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda gün içinde kaydedilen sarsıntılar anlık olarak listelenirken, “Bulunduğum yerde deprem oldu mu?” sorusu vatandaşların gündeminde yer aldı.

Son dakika deprem gelişmeleri 13 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla yeniden gündeme geldi. Türkiye genelinde ve çevre ülkelerde yaşanan sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine yansırken, vatandaşlar yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını sorgulamaya başladı.

SON DEPREMLER 13 OCAK 2026 AFAD ölçümlerine göre bugün büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi.