EMEKLİYE REFAH PAYI SON DAKİKA: Yüzde 6,29 ek zam çıktı! En düşük emekli maaşı onaylandı mı?

Yaklaşık 16 milyon emeklinin beklediği Ocak 2026 maaş artışı kesinleşti. TÜİK’in açıkladığı son verilere göre 6 aylık enflasyon yüzde 12,19 olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına bu oran yansıtıldı. En düşük emekli maaşı için yapılan düzenleme ise toplam artışı yüzde 18,48’e taşıdı.