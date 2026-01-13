Yeni Şafak
EMEKLİYE REFAH PAYI SON DAKİKA: Yüzde 6,29 ek zam çıktı! En düşük emekli maaşı onaylandı mı?

11:4213/01/2026, Salı
Son dakika gelişmesi… TÜİK’in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 2026 Ocak emekli zammı netleşti. Altı aylık enflasyonun yüzde 12,19 olarak hesaplanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşları artırıldı. En düşük emekli aylığı için alınan yüzde 18,48’lik artış kararı ise emeklilere yüzde 6,29 oranında ek zam getirdi.

Yaklaşık 16 milyon emeklinin beklediği Ocak 2026 maaş artışı kesinleşti. TÜİK’in açıkladığı son verilere göre 6 aylık enflasyon yüzde 12,19 olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına bu oran yansıtıldı. En düşük emekli maaşı için yapılan düzenleme ise toplam artışı yüzde 18,48’e taşıdı.

OCAK 2026 EMEKLİ ZAMMI NASIL UYGULANDI?

Ocak ayında emekliler için maaş artışı, altı aylık enflasyon oranı üzerinden yapıldı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşları yüzde 12,19 oranında artırıldı. Zamlı tutara ayrıca yüzde 4 ek ödeme eklendi.

En düşük emekli maaşı ise kök maaş artışından bağımsız olarak belirlenecek. Bu kapsamda taban aylık tutarı için yüzde 6,29 oranında ek zam uygulanacak ve toplam artış oranı yüzde 18,48’e ulaşacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLACAK

En düşük emekli maaşı, Hazine katkısıyla yapılacak yasal düzenleme sonrasında 20 bin TL’ye yükseltilecek. Bu düzenlemeden 4,9 milyon emeklinin etkilenmesi bekleniyor. Konuya ilişkin açıklamayı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptı.

YASAL SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Düzenleme için önce Meclis Başkanlığına kanun teklifi sunulacak. Teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldükten sonra Genel Kurul’da oylanacak. Kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Düzenlemenin ocak maaş dönemine yetişmemesi durumunda, oluşacak maaş farklarının şubat ayının ilk haftasında emeklilerin hesaplarına yatırılması öngörülüyor.

Düzenleme ocak maaş dönemine yetişmezse buradan doğacak maaş farkları şubat ayının ilk haftasında hesaplara yatacak.

#emekli
#Emekli Refah Payı
#emekli maaş zammı
