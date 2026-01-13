EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026: Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak? İşte öne çıkan rakamlar

2026 yılına girilmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin gündeminde bayram ikramiyesi yer alıyor. 2025’te her bayram için 4 bin TL olarak ödenen ikramiyelerin, yeni yılda enflasyon ve bütçe dengeleri doğrultusunda artırılması bekleniyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde iki temel seçenek öne çıkıyor. Peki 2026 yılı emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte güncel tahminler...
Türkiye’de yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiren emekli bayram ikramiyesi 2026 tutarları, yeni yılın ilk günleriyle birlikte yeniden tartışılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 4’er bin TL olarak uygulanan ikramiyelerin, 2026’da güncellenmesi beklentisi güçlenirken gözler mart ayında idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesine çevrildi.
2026 bayram ikramiyeleri için masadaki rakamlar
Ankara’daki ekonomi çevrelerinden gelen bilgilere göre, 2026 yılı için iki ana senaryo üzerinde duruluyor. Buna göre emeklilere her bir bayramda 5 bin TL ya da 5 bin 500 TL ikramiye ödenmesi seçenekleri öne çıkıyor. Bu ihtimallerin hayata geçmesi halinde emeklilerin yıllık toplam bayram ikramiyesi tutarı 10 bin TL ile 11 bin TL aralığına yükselecek.
Maaş zamları sonrası gözler ikramiyede
Yıl başında yapılan düzenlemelerle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,09, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 18,6 oranında artış uygulanmıştı. En düşük emekli maaşında gerçekleşen yükselişin ardından, ikramiye tutarlarının da enflasyon ve kamu maliyesi çerçevesinde yeniden ele alınması bekleniyor. Bu süreçte bütçe disiplini ve fiyat istikrarı politikaları belirleyici olacak.
Ramazan Bayramı ödemeleri ne zaman yapılacak?
Takvime göre 2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayacak, Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günü kutlanacak. Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması öngörülüyor. Kurban Bayramı ikramiyesinin ise yaz aylarında ayrıca ödenmesi planlanıyor.