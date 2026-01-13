EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026: Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak? İşte öne çıkan rakamlar

2026 bayram ikramiyeleri için masadaki rakamlar

Ankara’daki ekonomi çevrelerinden gelen bilgilere göre, 2026 yılı için iki ana senaryo üzerinde duruluyor. Buna göre emeklilere her bir bayramda 5 bin TL ya da 5 bin 500 TL ikramiye ödenmesi seçenekleri öne çıkıyor. Bu ihtimallerin hayata geçmesi halinde emeklilerin yıllık toplam bayram ikramiyesi tutarı 10 bin TL ile 11 bin TL aralığına yükselecek.