Erzincan TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Erzincan kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı?

Erzincan’da ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bin 760 konut inşa edilecek olan Erzincan’da noter huzurunda TOKİ tarafından gerçekleştirilecek kura ile hak sahipleri belirlenecek. Peki Erzincan TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Erzincan kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı, İşte kura çekiminin saati, yeri ve ilçe ilçe konut dağılım listesi.