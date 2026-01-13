Yeni Şafak
TOKİ Erzincan kurası ne zaman çekilecek? Erzincan TOKİ kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı?

16:02 13/01/2026
G: 13/01/2026
500 bin sosyal konut için kura çekimleri sürüyor. Bu kapsamda bin 760 sosyal konutun inşa edileceği Erzincan konut kurası, 18 Ocak'ta müftülük konferans salonunda saat saat 11:00'da gerçekleştirilecek. TOKİ Erzincan kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri açıklanıp açıklanmadığı da merak konusu. Peki Erzincan TOKİ kura çekilişine katılacakların listesi yayınlandı mı?

Erzincan’da ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bin 760 konut inşa edilecek olan Erzincan’da noter huzurunda TOKİ tarafından gerçekleştirilecek kura ile hak sahipleri belirlenecek. Peki Erzincan TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Erzincan kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı, İşte kura çekiminin saati, yeri ve ilçe ilçe konut dağılım listesi.

Erzincan çekilişi ne zaman?

TOKİ Erzincan kura çekiliş takvimi resmi olarak açıklandı. Erzincan TOKİ kurası 18 Ocak’ta gerçekleştirilecek.

500 Bin Sosyal Konut Projesinde “Hak Sahibi Belirleme Kura Çekilişi” ile ilgili detaylı bilgiye https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kura tarihi ve katılım listeleri belirlenen il ismi kırmızı renkte gösterilmiş olup ayrıntılar için il ismine tıklayabilirsiniz.

Harita üzerinde kura tarihi yer almayan illerimizin kura tarihlerinin belirlenmesi ile birlikte duyuruları harita üzerinden gerçekleştirilecektir.

Erzincan TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Erzincan kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı?

500 bin sosyal konut projesinde Erzincan TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri yayımlandı.

TOKİ Erzincan kurasına katılacaklar listesi için tıklayın

#Erzincan
#TOKİ
#TOKİ Erzincan kurasına katılacaklar listesi
#Erzincan TOKİ kura çekimi
