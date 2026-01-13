Şırnak ve Hakkari'de yarın okullar tatil mi son dakika? 14 Ocak Hakkari'de okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

14 Ocak 2026 Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji’nin yayımladığı son hava durumu raporunda birçok il için kar yağışı ve kuvvetli fırtına uyarısı yapılırken, gözler valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Hava şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte “14 Ocak okullar tatil mi?” sorusu arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasına girdi.

1 /4 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 14 Ocak tarihli hava durumu tahminlerini yayımlamasının ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Kar yağışı ve fırtına uyarıları sonrası öğrenciler ve veliler, valiliklerden gelecek olası tatil kararlarını beklemeye başladı. Özellikle ulaşımda aksama yaşanabilecek bölgelerde “14 Ocak Çarşamba okullar tatil mi?” sorusu gündemdeki yerini koruyor.

2 /4 14 OCAK OKULLAR TATİL Mİ? 14 Ocak okullar tatil mi sorusu sorgulanırken, “14 Ocak okullar tatil mi” başlığı en çok aranan konular arasında. Valiliklerden kar tatili açıklaması gelip gelmediği merak ediliyor. Meteorolojik verilere göre sıcaklıklar düşüyor, yer yer karla karışık yağmur bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, tatil kararının netleşmesi için resmi kaynaklardan yapılacak duyuruları takip etmeli.

3 /4 Şu an için herhangi bir valilikten okul tatili açıklaması gelmedi. Öğrenciler 14 Ocak Çarşamba günü normal eğitim öğretimlerine devam edecekler.