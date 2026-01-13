Yeni Şafak
Bayburt'ta okullar tatil mi? 14 Ocak Bayburt Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?

Bayburt'ta okullar tatil mi? 14 Ocak Bayburt Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?

22:1413/01/2026, Salı
Bayburt'ta okullar tatil mi? 14 Ocak Bayburt Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?
Baybur'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor. Öğrencilerin merakla beklediği okul tatiline yönelik valilik açıklaması ise az önce geldi. Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucu il genelinde olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı aktarılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde yarın eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olanlar ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden kadın personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

