Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları verildi. İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Oktay Kaynarca’nın da aralarında bulunduğu, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş, Selen Çetinkaya gözaltına alındı. Gözaltı kararına ilişkin başsavcılık tarafından açıklama yapıldı. İşte detaylar.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü 8 Ekim 2025'ten başlayan uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Oktay Kaynarca gözaltına mı alındı? Konuya ilişkin başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Oktay Kaynarca gözaltına mı alındı?
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/280882 CBS sayılı soruşturma dosyası kapsamında, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Ser, Rabia Karataş, Selen Çetinkaya "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından *bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Kaynarca, soruşturma kapsamında ifade vereceğini belirterek "Alnım açık, başım dik" dedi. Adli Tıp Kurumu sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunu bilgilendirileceğini de belirten Kaynarca, "Yıllarca uyuşturucu ile mücadele ettim. Her türlü yasal operasyonu destekliyorum" ifadelerini kullandı.
OKTAY KAYNARCA KİMDİR?
Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu.
Sahneye ilk kez Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakmanın "Duvarların Ötesinde" adlı tiyatro oyunu'nda çıktı. Ardından birkaç çocuk oyununda yer aldı. İlk oyunu bir müzikal idi. 1989 yılında konservatuvar öğrencisi iken TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Gençler adlı dizinin başrol oyuncuları arasında yer aldı. 1990 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, 1991'de Tomris Giritlioğlu’nun yönettiği Suyun Öte Yanı adlı sinema filmlerinde rol alarak sinema oyunculuğuna başladı.
Konservatuvardan mezun olduktan sonra Tiyatro Stüdyosunda Kan Kardeşleri adlı müzikalde (1991) ve Derin Bir Soluk Al (1993) adlı tiyatro oyununda rol aldı. Sinema kariyerine Yavuz Özkan'ın yönettiği Yengeç Sepeti ve Bir Kadının Anatomisi, Deli Yürek: Bumerang Cehennemi adlı filmlerde rol alarak devam etti.
2000 yılında Yarın Geç Olmayacak adlı televizyon filminin yapımcılığını Meral Okay ile birlikte üstlendi. 2001-2002 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Yeditepe İstanbul adlı dizide 'Ferhan' karakterini, 2003 yılında TRT 1'de yayımlanan Esir Şehrin İnsanları adlı mini dizide 'Üsteğmen Mehmet Ali' karakterini canlandırdı. 2003 yılında Show TV'de yayımlanmaya başlayan, Osman Sınav'ın yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği Kurtlar Vadisi adlı dizide Süleyman Çakır karakteri ile tanındı. Süleyman Çakır adlı kurgu karakterin ölümünde geniş bir izleyici kitlesi tarafından yası tutulmuş, gıyabında cenaze namazı kılınıp, ölüm yıldönümlerinde anılan bir fenomen haline geldi.
Kuzey Rüzgârı (2007-2008), Adanalı (2008-2010), Sakarya Fırat (2011) ve Ustura Kemal (2012) adlı dizilerde üstlendiği rollerle dizi oyunculuğuna devam etti.
2014-2017 yılları arasında, Guguk Kuşu adlı romandan uyarlanan, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu bünyesinde üç sezon boyunca sahnelenen Guguk Kuşu adlı tiyatro oyununda McMurphy adlı karakteri canlandırdı. 2015-2021 yılları arasında atv'de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı suç ve dram dizisinde canlandırdığı Hızır Çakırbeyli rolü ile ödüller aldı.
2022-2024 yılları arasında atv'de yayımlanan, Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizide; yapımcı, oyuncu, dizinin hikâyesi ve ilk otuz bölümünün senaryo yazarı olarak yer aldı.
OKTAY KAYNARCA FİLMLERİ - DİZİLERİ
Filmleri
1990 Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni
1994 Yengeç Sepeti
1995 Bir Kadının Anatomisi
1999 Can Dostum
2000 Yarın Geç Olmayacak
2001 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi
2002 Abdülhamit Düşerken
2004 Kalbin zamanı
2007 Beynelmilel
2008 Alia
2011 Çanakkale Ruhu
2019 Aman Reis Duymasın
TV dizileri
1989 Gençler
1999 Köstebek
2001 Yeditepe İstanbul
2002 Aynalı Tahir
2003 Esir Şehrin İnsanları
2003-2004 Kurtlar Vadisi
2004 Aşkımızda Ölüm Var
2006 İlk Aşkım
2007 Geniş Zamanlar
2007-2008 Kuzey Rüzgarı
2008 Kardelen
2008-2010 Adanalı
2010 Yahşi Cazibe
2009 Bahar Dalları
2011 Nuri
2011 Sakarya Fırat
2012 Ustura Kemal
2013-2014 İnadına Yaşamak
2014 Kardeş Payı
2015-2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2022 Ben Bu Cihana Sığmazam
TV Programları
1996 Sabah Şekerleri
2007 Anlat Bakalım
2010 Türkünü Söyle
2010-2011 Salı Sefası
2014 Vay Arkadaş
2022 Şarkılar Bizi Söyler
2024 Alan
2024 Kim Milyoner Olmak İster?