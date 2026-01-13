Yeni Şafak
Tunceli Valiliğinden son dakika açıklama: Tunceli'de 14 Ocak (yarın) okullar tatil mi?

Tunceli Valiliğinden son dakika açıklama: Tunceli'de 14 Ocak (yarın) okullar tatil mi?

18:5813/01/2026, Salı
G: 13/01/2026, Salı
Tunceli Valiliğinden son dakika açıklama: Tunceli'de 14 Ocak (yarın) okullar tatil mi?
Tunceli Valiliğinden son dakika açıklama: Tunceli'de 14 Ocak (yarın) okullar tatil mi?

Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Bu kapsamda oluşabilecek risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "
14 Ocak Çarşamba günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında üniversite hariç eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."
ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelinde de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Tunceli’de yoğun kar yağışı etkili oldu

Tunceli’de yaklaşık 10 gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, günlük yaşamda aksamalara neden olurken, ekipler kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli genelinde yaklaşık 10 gündür aralıksız etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tunceli Valiliği koordinesinde AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, UMKE, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla kent genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

#açıklama
#EĞİTİM
#kar yağışı
#Tunceli
#Tunceli'de okullar tatil mi
