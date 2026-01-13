Sivas'ta okullar tatil edildi mi? 14 Ocak Çarşamba kar tatili var mı? Sivas Valiliği açıklaması

Sivas'ta soğuk ve kar yağışlı hava aralıklarla etkisini sürdürüyor. Meteorolojik değerlendirmelerin ardından Sivas'ta okulların tatil edilip edilmediğine dair detaylar da netleşti. Peki 14 Ocak Çarşamba Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Hangi ilçelerde okullar tatil? İşte resmi açıklamalar.
Sivas'ta öğrencilerin merakla beklediği kar tatiline yönelik resmi açıklamalar geldi. Sivas'ta etkili olan soğuk ve kar yağışlı havanın ardından kaymakamlıklardan tatil ile ilgili detaylar açıklandı.
SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 OCAK
Sivas'ın 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.
Koyulhisar, Gürün, Kangal, Altınyayla ve Ulaş ilçelerinin kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, buzlanma ve don riski nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamalarda, taşıma merkezi olmayan okullarda eğitim ve öğretime devam edileceği ifade edildi.