Altın fiyatları 2026’da yükselişini sürdürür mü? Küresel bankalardan dikkat çeken tahminler

2025’te güçlü bir performans sergileyen altın, yeni yıla da hızlı başladı. Gram altın 6 bin 300 TL’nin üzerine çıkarken, küresel bankaların 2026 öngörüleri piyasaların odağına yerleşti. Goldman Sachs, JPMorgan ve Deutsche Bank’a göre; jeopolitik riskler, merkez bankalarının alımları ve faiz politikaları altını desteklemeyi sürdürebilir. 2026 için ons bazında yeni zirveler masada. İşte altın fiyatları için yeni yıl öngörüleri...
2025 yılı, altın yatırımcıları açısından yüksek kazançların öne çıktığı bir dönem oldu. Türkiye’de gram altın fiyatı 6 bin 300 TL eşiğini aşarken, küresel piyasalarda ons altın son yılların en dikkat çekici yükselişlerinden birini kaydetti. 2026’ya girilirken “altın yükselmeye devam edecek mi” sorusu hem yurt içi hem de uluslararası piyasalarda daha yüksek sesle soruluyor.
Küresel belirsizlikler altını destekliyor
Uluslararası raporlara göre, küresel ekonomide süren belirsizlikler, jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının para politikaları altın fiyatlarının ana belirleyicileri olmaya devam ediyor. Güvenli liman arayışının güçlenmesi, özellikle gelişmekte olan ülkelerin rezerv politikalarıyla birlikte altına olan ilgiyi canlı tutuyor.
Goldman Sachs: 2026 sonunda 4.900 dolar
ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, baz senaryosunda ons altının Aralık 2026’ya kadar yaklaşık yüzde 14 artışla 4.900 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü. Banka, merkez bankalarının güçlü alım eğilimi ve ABD Merkez Bankası’nın olası faiz indirimlerinin altın üzerinde destekleyici bir zemin oluşturduğunu vurguladı.
JPMorgan: yükseliş doğrusal değil ama kalıcı
Bir diğer küresel finans kuruluşu JPMorgan, altındaki yükselişin dalgalı bir seyir izleyebileceğini ancak ana eğilimin korunacağını belirtti. Banka analizlerinde, resmi rezerv talebi ve yatırımcı ilgisinin sürmesi halinde 2026’nın son çeyreğinde ortalama 5.055 dolar/ons seviyesinin görülebileceği, 2027 sonunda ise 5.400 dolar/ons ihtimalinin gündemde olduğu ifade edildi.
Deutsche Bank tahminini yukarı çekti
Alman finans devi Deutsche Bank, yayımladığı son raporunda 2026 altın tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, daha önce 4.000 dolar olarak açıkladığı ortalama ons beklentisini 4.450 dolara çıkarırken, olası zirve seviye için 4.950 dolar öngörüsünde bulundu.
Son 10 yılda altının performansı
Veriler, altının uzun vadede güçlü bir getiri sunduğunu ortaya koyuyor. Son on yılda yalnızca birkaç yılda sınırlı geri çekilmeler görülürken, özellikle 2020 sonrası dönemde yükseliş eğilimi belirginleşti. 2025’te yüzde 60’ın üzerinde artış kaydeden ons altın, bu tabloyla birlikte 2026 beklentilerinin neden yüksek tutulduğunu da açıklıyor.
Son 10 yılda ons altının performansı
2016: Altın ons fiyatı yüzde 8,4 yükseldi.
2017: Yıllık bazda yüzde 13,2 artış kaydedildi.
2018: Fiyatlar yüzde 1,6 geriledi.
2019: Altın ons yüzde 18,3 değer kazandı.
2020: Salgın döneminde yükseliş hızlandı, artış %25,1 oldu.
2021: Piyasadaki normalleşme sürecinde yüzde 3,6 düşüş yaşandı.
2022: Yatay seyre yakın bir görünümle yüzde 0,4 gerileme görüldü.
2023: Yeniden yükselişe geçen altın ons yüzde 13,2 arttı.
2024: Güçlü talep ve belirsizliklerle artış %27,2 olarak kaydedildi.
2025: Son on yılın en yüksek performansı görüldü, altın ons %64,9 yükseldi.