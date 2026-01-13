Altın fiyatları 2026’da yükselişini sürdürür mü? Küresel bankalardan dikkat çeken tahminler

2025 yılı, altın yatırımcıları açısından yüksek kazançların öne çıktığı bir dönem oldu. Türkiye’de gram altın fiyatı 6 bin 300 TL eşiğini aşarken, küresel piyasalarda ons altın son yılların en dikkat çekici yükselişlerinden birini kaydetti. 2026’ya girilirken “altın yükselmeye devam edecek mi” sorusu hem yurt içi hem de uluslararası piyasalarda daha yüksek sesle soruluyor.