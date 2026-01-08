TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimleri il il devam ediyor. TOKİ’nin, 17 bin 225 sosyal konutun inşa edileceği Bursa’da TOKİ kuraları 11 Şubat'ta çekilecek. Vatandaşlar, TOKİ kuraya katılacaklar isim listesi sorgulama ekranı üzerinden kura çekilişe dair olacak adayların bilgilerine ulaşmak istiyor. Peki TOKİ Bursa kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı? TOKİ kuraya katılacaklar isim listesi nasıl ve nereden sorgulanır?
Dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmayı hedefleyen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimlerini Aralık ayı itibarıyla başlattı. TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekilişi gerçekleştirilecek. 11 Şubat'ta Bursa TOKİ sosyal konut kurası çekilmesi bekleniyor. Peki TOKİ kuraya katılacaklar isim listesi nasıl ve nereden sorgulanır? TOKİ Bursa kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı?
TOKİ Bursa kura çekilişine katılacaklar başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı mı?
Bursa'da TOKİ kura süreci yakından takip edilirken, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru yapan vatandaşlar kura listelerine odaklandı. Ancak TOKİ, Bursa için kuraya katılmaya hak kazananlar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listelerini şu ana kadar kamuoyuyla paylaşmadı.
TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLANACAK
TOKİ 500 bin konut kura çekimi canlı yayında, noter huzurunda yapılacak. 500 bin konut kura çekimi canlı yayını TOKİ’nin resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
Bursa’da TOKİ konutları Karacabey, Gürsü, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir’de inşa edilecek.
TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK?
Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+11, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut Bursa fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Bursa'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Bursa'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Bursa'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.