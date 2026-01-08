EKPSS tercihleri başladı. Adaylar tercihlerini, 8-19 Ocak 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Bugün itibariyle başlayan tercih işlemleri 19 Ocak 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.
Kamu kurumlarına atama bekleyen engelli vatandaşları yakından ilgilendiren EKPSS tercihleri başladı. ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Peki EKPSS tercihleri ne zaman, başvurular ne zaman sona erecek? İşte, 2026 EKPSS tercih kılavuzu detayları.
2026 EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.
Adaylar, 2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek.
2026 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Tercih işlemleri 8 Ocak 2026 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 19 Ocak 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar tercihlerini, Ek’te yer alan 2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, EKPSS tercih takviminin yakın zamanda başlayacağını duyurmuştu. Göktaş, "Yeni yılla birlikte EKPSS'den sınava girecek kardeşlerimize güzel bir haber paylaşmak istiyorum. 1573 yeni istihdamımız olacak. Önümüzdeki günlerde kılavuzumuzu hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sitesinde hem de ÖSYM'nin resmi web sayfasında paylaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.