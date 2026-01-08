Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
EKPSS tercihleri başladı mı, ÖSYM tercih kılavuzu 2026 yayınlandı mı?

EKPSS tercihleri başladı mı, ÖSYM tercih kılavuzu 2026 yayınlandı mı?

12:058/01/2026, Perşembe
G: 8/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

EKPSS tercihleri başladı. Adaylar tercihlerini, 8-19 Ocak 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Bugün itibariyle başlayan tercih işlemleri 19 Ocak 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.

Kamu kurumlarına atama bekleyen engelli vatandaşları yakından ilgilendiren EKPSS tercihleri başladı. ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Peki EKPSS tercihleri ne zaman, başvurular ne zaman sona erecek? İşte, 2026 EKPSS tercih kılavuzu detayları.

2026 EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.

Adaylar, 2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek.

2026 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS tercihleri başladı. Adaylar tercihlerini, 8-19 Ocak 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri 8 Ocak 2026 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 19 Ocak 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.


EKPSS TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ


2026/EKPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN


EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, Ek’te yer alan 2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, EKPSS tercih takviminin yakın zamanda başlayacağını duyurmuştu. Göktaş, "Yeni yılla birlikte EKPSS'den sınava girecek kardeşlerimize güzel bir haber paylaşmak istiyorum. 1573 yeni istihdamımız olacak. Önümüzdeki günlerde kılavuzumuzu hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sitesinde hem de ÖSYM'nin resmi web sayfasında paylaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

#EKPSS
#EKPSS tercihleri
#ÖSYM
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursa TOKİ kurası ne zaman çekilecek? TOKİ Bursa kurasına katılacaklar isim listesi nasıl ve nereden sorgulanır?