Kamu kurumlarına atama bekleyen engelli vatandaşları yakından ilgilendiren EKPSS tercihleri başladı. ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Peki EKPSS tercihleri ne zaman, başvurular ne zaman sona erecek? İşte, 2026 EKPSS tercih kılavuzu detayları.