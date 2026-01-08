Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından '500 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında Tunceli’de inşa edilecek 875 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekilişi 11 Ocak’ta gerçekleştirilecek. Tunceli TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi sosyal konut başvurusu yapanlarca merak konusu oldu. Peki 500 bin konut Tunceli kura çekilişine katılacaklar başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı mı?
TOKİ'nin "Yüzyılın Sosyal Konut Projesi" kapsamında 500 Bin Konut hamlesinde Tunceli iline ayrılan 875 konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekilişi, 11 Ocak 2026 tarihinde noter huzurunda yapılacak. Sosyal konut başvurusu yapan vatandaşlar, Tunceli TOKİ kurasına katılmaya hak kazananlar ile başvurusu geçersiz sayılan veya reddedilenlerin isim listesini merak ediyor. Peki, 500 bin konut projesi Tunceli kura çekilişine katılacaklar ve başvurusu reddedilenlerin isim listesi yayımlandı mı? 8 Ocak güncel TOKİ Tunceli kura bilgileri.
TOKİ Tunceli kura çekilişine katılacaklar başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı mı?
Tunceli'de TOKİ kura süreci yakından takip edilirken, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru yapan vatandaşlar kura listelerine odaklandı. Ancak TOKİ, Tunceli için kuraya katılmaya hak kazananlar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listelerini şu ana kadar kamuoyuyla paylaşmadı.
500 bin konut Tunceli kura çekilişine katılacaklar başvurusu reddedilenlerin isimleri İÇİN TIKLAYIN
TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
500 bin sosyal konut projesinde Tunceli'de TOKİ konutlarının yapılacağı yerler.
Tunceli'de TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Tunceli'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Tunceli'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Tunceli'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.