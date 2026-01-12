Yeni Şafak
AK Parti MYK toplandı

15:2912/01/2026, Pazartesi
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.21'de başladı.

