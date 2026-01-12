AK Parti MYK toplandı: İşte masadaki gündemler

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.21'de başladı.
EKONOMİ POLİTİKALARININ ETKİSİ, ENFLASYONLA MÜCADELE
MYK'da ekonomi başlığı da gündemin önemli maddeleri arasında bulunuyor.
Uygulanan ekonomi politikalarının etkileri, enflasyonla mücadele süreci, yatırım ve istihdam odaklı adımlar ile vatandaşın ekonomik beklentilerine yönelik değerlendirmeler yapılacağı belirtiliyor.
YEREL YÖNETİMLERDE İZLENECEK YOL HARİTASININ ELE ALINMASI PLANLANIYOR
Yerel yönetimlere ilişkin stratejiler de toplantının başlıkları arasında yer alıyor. Belediyelerin çalışmaları, hizmet performansları ve yerel yönetimlerde izlenecek yol haritasının ele alınması planlanıyor.
Toplantıda vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetlerin ele alınması, kamuoyundaki beklentilerin masaya yatırılması bekleniyor.