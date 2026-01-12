Yeni Şafak
AK Parti MYK toplandı: İşte masadaki gündemler

15:2912/01/2026, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.21'de başladı.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında "
Terörsüz Türkiye
" süreci yer alıyor. Bu kapsamda, güvenlik politikaları, sahadaki son durum ve ilgili kurumların yürüttüğü çalışmaların MYK üyeleriyle paylaşılması öngörülüyor.

EKONOMİ POLİTİKALARININ ETKİSİ, ENFLASYONLA MÜCADELE

MYK'da ekonomi başlığı da gündemin önemli maddeleri arasında bulunuyor.


Uygulanan ekonomi politikalarının etkileri, enflasyonla mücadele süreci, yatırım ve istihdam odaklı adımlar ile vatandaşın ekonomik beklentilerine yönelik değerlendirmeler yapılacağı belirtiliyor.


YEREL YÖNETİMLERDE İZLENECEK YOL HARİTASININ ELE ALINMASI PLANLANIYOR

Yerel yönetimlere ilişkin stratejiler de toplantının başlıkları arasında yer alıyor. Belediyelerin çalışmaları, hizmet performansları ve yerel yönetimlerde izlenecek yol haritasının ele alınması planlanıyor.


Toplantıda vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetlerin ele alınması, kamuoyundaki beklentilerin masaya yatırılması bekleniyor.

