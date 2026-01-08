Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerin iş gücüne katılımını artırmayı amaçlayan bazı adımları duyurdu. Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı ismi verilen çalışmayla, işletmelere stajyer alma zorunluluğu getiriliyor. İş arayışındaki gençleri desteklemek amacıyla İŞKUR tarafından hayata geçirilen Gençlik Programı kapsamında, çalışmayan gençlere 19 bin TL ödeme yapılacak. Yaş aralığı, gelir durumu ve eğitim kriterleri netleşirken, başvuru sürecine ilişkin detaylar da merak ediliyor. 19 bin TL desteği kimler alabilecek? Nasıl başvuru yapılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Geçtiğimiz yıl uygulamayı aldığımız İŞKUR Gençlik Programı, gençlerimiz tarafından büyük bir ilgi ve teveccüh ile karşılandı. Gelir elde eden öğrencilerimizin sayısı tam 150 bine ulaştı. Şimdi bu projeyi daha büyütüyor ve günlük 1083 lira olan cep harçlığını 1375 liraya yükseltiyoruz. Böylece İŞKUR Gençlik Programı dahilinde haftada 3 gün görev alan her bir gencimizin gelirini aylık15.000 liradan 19 bin liraya çıkacak." dedi.
Aylık 19 bin TL desteği kimler alabilecek? Nasıl başvuru yapılacak?
Yeni programla birlikte, belirlenen kriterleri karşılayan gençlere aylık 19 bin TL’ye kadar maddi destek sağlanacak.
Program, çalışmayan, eğitimine devam etmeyen ya da iş arayışında olan gençlere hem ekonomik destek sunmayı hem de üretim süreçlerine dahil olmalarını hedefliyor.
Uygulamanın kapsamı, kimlerin yararlanabileceği ve başvuru koşulları ise kamuoyunda merak konusu oldu.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
18 yaşını tamamlamış ve 25 yaşını doldurmamış olmak,
Yaşlılık ya da malullük aylığı almıyor olmak,
İŞKUR sistemine kayıtlı olmak,
Devlet üniversitelerinde aktif olarak ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi görüyor olmak,
Son 1 ay içinde herhangi bir işte çalışmamış olmak,
Hane gelirinin, net asgari ücretin 3 katından az olması,
Programa haftada en az 3 gün düzenli katılım sağlamak
NE KADAR ÖDENECEK?
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında katılımcılara aylık 19 bin TL’ye kadar ödeme yapılması planlanıyor. Alınacak tutar, programa katılım sağlanan gün sayısına göre değişiklik gösterecek.
İŞKUR GÜÇ PROGRAMI NEDİR, BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
GÜÇ; gençlerin erken yaşta iş deneyimi kazanmasını, sahip oldukları becerilerin işgücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesini ve sürdürülebilir istihdam olanaklarına erişimini hedefleyen bütüncül bir yaklaşımdır.
Stajdan ilk işe, meslek lisesinden üniversiteye; ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlerden özel sektöre uzanan bu yapı, gençleri her aşamada destekleyen kapsamlı bir istihdam modelini temsil etmektedir. Bu yaklaşım doğrultusunda GÜÇ kapsamında, gençlerin farklı ihtiyaçlarına doğrudan karşılık veren, birbirini tamamlayan ve bütüncül etki oluşturan beş temel program tasarlanmıştır.
İŞKUR Güç Programı başvuru ekranı ve diğer detaylara guc.iskur.gov.tr/ üzerinden ulaşılabiliyor.