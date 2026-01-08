Aylık 19 bin TL desteği kimler alabilecek? Nasıl başvuru yapılacak?





Yeni programla birlikte, belirlenen kriterleri karşılayan gençlere aylık 19 bin TL’ye kadar maddi destek sağlanacak.





Program, çalışmayan, eğitimine devam etmeyen ya da iş arayışında olan gençlere hem ekonomik destek sunmayı hem de üretim süreçlerine dahil olmalarını hedefliyor.

Uygulamanın kapsamı, kimlerin yararlanabileceği ve başvuru koşulları ise kamuoyunda merak konusu oldu.



