Halep'te ilk aşama tamam

Esed rejiminin devrilmesinin ardından yeni Suriye’ye entegre olmayı reddeden ve özellikle Halep’te düzenlediği saldırılarla istikrarı baltalayan terör örgütü SDG/PKK’ya karşı dün geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Suriye ordusu örgütün yuvalandığı Eşrefiyye Mahallesi'nde dün akşam kontrolü sağladı. Şiddetli çatışmaların yaşandığı Şeyh Maksud Mahallesi'nde de önemli ilerleme sağlandı.

Suriye ordusu, tahliye edilen sivilleri güvenli yerlere götürdü.





AMBULANSI BİLE HEDEF ALDILAR

Suriye ordusuna bağlı kuvvetler, dün sabah saatlerinde sivillerin Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinden çıkması için iki mahalleyi kent merkezine bağlayan El-Zuhur ve El-Avarad caddesini 13.30’a kadar açık tuttu. Sivillerin bölgeden çıkmasını engellemek isteyen SDG/PKK militanları ise özellikle El-Zuhur Caddesi'ni keskin nişancı ve top ateşiyle hedef aldı. Terör örgütünün saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti, 88 sivil de yaralandı. Suriye Olağanüstü Haller ve Afetler Bakanlığı, SDG/PKK’ya bağlı keskin nişancıların bölgeye gelen bir ambulansa ateş açtığını ve bir hemşirenin yaralandığını ifade etti.





BEŞ NOKTA VURULDU

Hükümet güçleri terör örgütüne verilen süre ve tahliyelerin tamamlanmasının ardından düğmeye bastı. Suriye Savunma Bakanlığı, Şeyh Maksud’un kuzeyinde Kastillo yoluna bitişik üç nokta ile Eşrefiyye’nin güneydoğusunda Avarad kavşağına yakın iki noktayı, SDG/PKK’nın askeri üs olarak kullanması nedeniyle hassas füzelerle hedef alarak operasyonu başlattı. Terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı için, teröristlerin bulunduğu yerlere hassas nokta operasyonları düzenlendi.





3 KOLDAN GİRDİLER

Güney, batı ve kuzey yönlerinden mahalleye giren ordu güçleri kısa sürede mahalleyi büyük ölçüde ele geçirdi. Çok sayıda terörist teslim oldu. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı Özel Görev Gücü Birimleri de mahalleye giriş yaparak Eşrefiyye'de arama tarama faaliyetlerine başladı. Terör örgütü zaman zaman arama tarama yapan güçlere saldırılar düzenledi.





ŞEYH MAKSUD DA TEMİZLENİYOR

Şeyh Maksud Mahallesi'nde yürütülen operasyonlarda önemli ilerleme sağlandı. Ordu güçleri kendilerine havan, roket ve ağır silahlarla saldıran teröristlerin yuvalandığı mevzileri adım adım temizledi. Geçe saatlerinde şiddetli çatışmalar devam ediyordu. Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanlığı ise, sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla, Eşrefiyye, Şeyh Maksud, Beni Zeyd, Süryan, Hüllük ve Meydan mahallelerinde ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.





İsrail’den örgüte destek

Suriye ordusunun terör örgütüne karşı başlattığı operasyona tepki, Gazze’de soykırım işleyen işgalci İsrail’den geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada, Suriye yönetiminin terör örgütü PKK/YPG’ye karşı başlattığı operasyonun tehlikeli olduğunu iddia etti. Uluslararası toplumun ve özellikle Batı’nın, DEAŞ ile mücadele için PKK/YPG’ye karşı bir “vefa borcu” olduğunu öne süren Saar, “yeni Suriye’de” azınlıklara karşı şiddet gösterildiğini ve uluslararası toplumun “sessiz kalması karşısında Suriye yönetiminin şiddeti artıracağını” ileri sürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada ise “Halep’te yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz” denildi.





ABD: Trump birleşik Suriye istiyor

Beyaz Saray'dan Anadolu Ajansı'nın Suriye'deki son duruma ilişkin sorusuna yazılı yanıt verdi. Beyaz Saray'ın açıklamasında, "Başkan Trump, istikrarlı, birleşik ve hem kendi içinde hem de komşularıyla barış içinde bir Suriye'yi destekliyor. Bu, Başkan'ın barışçıl ve müreffeh bir Orta Doğu vizyonunun temel unsurlarından biridir." ifadeleri kullanıldı. Suriye'nin herhangi bir şekilde "yeniden terörizm üssü haline gelmemesi" gerektiği belirtilen açıklamada, "İstikrarlı ve egemen bir Suriye, bölgenin istikrarı için hayati önem taşımaktadır." değerlendirmesine yer verildi.





MSB: Talep olursa müdahale ederiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Halep’te terör örgütü SDG/PKK’ya yönelik düzenlenen güvenlik operasyonlarını yakından takip ettiğini belirterek, Şam’dan talep gelmesi halinde duruma müdahale edebileceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye ordusunun Halep'te başlattığı operasyona ilişkin, "Bu operasyon, tamamıyla Suriye ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır" cümlelerine yer verildi.





Şara operasyon odasında

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş Şara, gelişmeleri yakından takip etti. Operasyon odasında İHA’lardan aktarılan görüntüleri izleyen Şara, sahadaki unsurlara talimatlar verdi.



