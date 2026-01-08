SDG Halep’teki öğrenci yurtlarını hedef aldı

Eğitim kurumlarını da hedef alan terör örgütü, Halep Üniversitesi öğrenci yurtlarına saldırı gerçekleştirdi. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı, yurt binasına yapılan saldırıyı sert bir dille kınayarak, "Terör örgüt SDG’nin Halep’teki öğrenci yurtlarını hedef alması, uluslararası teamüllere göre insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur" açıklamasında bulundu.