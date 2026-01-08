Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması var mı? 9 Ocak kar tatili son durum

Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması var mı? 9 Ocak kar tatili son durum

22:568/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması var mı? 9 Ocak kar tatili son durum
Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması var mı? 9 Ocak kar tatili son durum

Tekirdağ'ın bazı bölgelerinde başlayan kar yağışıyla birlikte tatil konusu da gündeme geldi. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin yakından takip ettiği kar tatil ile ilgili valilik açıklamaları da merakla bekleniyor. Peki Tekirdağ'da yarın (9 Ocak 2026) okullar tatil edildi mi? İşte son gelişmeler.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava durumu değerlendirmelerine göre, yarından itibaren ülkenin birçok bölgesinde soğuk ve kar yağışlı havanın etkili olması beklendiği bildirildi. Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar ve karla karışık yağmur sonrasında ise okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. İşte Tekirdağ'da tatil ile ilgili son durum.


TEKİRDAĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (9 OCAK CUMA)

Tekirdağ'ın Malkara, Süleymanpaşa gibi bazı ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülmesiyle birlikte, tatil konusu da gündeme geldi. Tekirdağ Valiliği henüz yarın için resmi bir tatil kararı duyurmadı. Okulların tatil edilmesi halinde sayfamızda paylaşacağız.


TEKİRDAĞ'DA DOLUYLA KARIŞIK YAĞMUR

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte dolu yağışı kısa sürede sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

Süleymanpaşa’da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, kısa süre içinde doluya dönüştü. Dolu ile karışık yağan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, saçak altlarına ve kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı.

Kısa süreli etkili olan dolu yağışının ardından yağmurun etkisini azaltmasıyla birlikte hayat normale döndü.

#tekirdağ
#kar tatili
#okul tatili
#valilik açıklaması
#malkara
#süleymanpaşa
#hava durumu
#kar yağışı
#meteoroloji genel müdürlüğü
#eğitim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ'den yeni su kesintisi duyurusu: Ankara'nın 8 ilçesinde su kesintisi yapılacak