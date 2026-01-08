Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması var mı? 9 Ocak kar tatili son durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava durumu değerlendirmelerine göre, yarından itibaren ülkenin birçok bölgesinde soğuk ve kar yağışlı havanın etkili olması beklendiği bildirildi. Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar ve karla karışık yağmur sonrasında ise okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. İşte Tekirdağ'da tatil ile ilgili son durum.





TEKİRDAĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (9 OCAK CUMA)

Tekirdağ'ın Malkara, Süleymanpaşa gibi bazı ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülmesiyle birlikte, tatil konusu da gündeme geldi. Tekirdağ Valiliği henüz yarın için resmi bir tatil kararı duyurmadı. Okulların tatil edilmesi halinde sayfamızda paylaşacağız.





TEKİRDAĞ'DA DOLUYLA KARIŞIK YAĞMUR

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte dolu yağışı kısa sürede sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

Süleymanpaşa’da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, kısa süre içinde doluya dönüştü. Dolu ile karışık yağan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, saçak altlarına ve kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı.