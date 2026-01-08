Yeni Şafak
ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025-2026 ATA AÖF final sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav yeri öğrenme ekranı

Tuğba Güner
15:258/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

ATA AÖF güz dönemi final sınavları 10-11 Ocak tarihlerinde yapılacak. Üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınavlarda adaylar, sabah 09.30 ve öğleden sonra 14.00 oturumlarında sınava girecek. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025-2026 ATA AÖF final sınav yerleri nasıl öğrenilecek? İşte ATA AÖF sınav yeri öğrenme ekranı

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi finalleri için heyecanlı bekleyiş başladı. 3 oturum şeklinde uygulanacak ATA AÖF sınavlarında, sabah saat 09.30'da, öğlen oturumları ise saat 14.00'te uygulanacak. Peki, ATA AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir?

ATA AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?


Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından ATA AÖF final sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Öğrenciler, sınava girecekleri bina, salon ve oturum bilgilerini içeren sınav giriş belgelerine Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ulaşabiliyor. Sınav giriş belgesi, sınav günü fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesiyle birlikte mutlaka ibraz edilmek zorunda.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?


ATA AÖF Final Sınav Giriş Belgenizi https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresinden T.C kimlik numarası ve şifeniz ile alabilirsiniz. Sayfada yer alan "Duyurular" kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ


ATA AÖF FİNAL SINAVLARI VE OTURUM SAATLERİ 2026


1. Oturum 10 Ocak 2026 09:30

2.Oturum 10 Ocak 2026 14:00

3.Oturum 11 Ocak 2026 09:30



BÜTÜNLEME SINAVI TARİHLERİ


I.Oturum 14 Şubat 2026

II.Oturum 14 Şubat 2026

III.Oturum 15 Şubat 2026



